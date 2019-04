La gasolina del Ibex, en la reserva

Nuestro selectivo sube un 11% en el año

Lo único que puede llevar a nuestro Ibex por encima de la resistencia de los 9.550-9.555 puntos es que Inditex, uno de sus grandes motores, se anime saltando con fuerza por encima de los 27,07 euros.

Cada vez le cuesta más a nuestro selectivo escalar posiciones. Pero es lógico, se llama mal de altura. O dicho con otras palabras y como nos gusta recordar, nada sube por los siglos de los siglos sin su correspondiente fase de ajuste o fase de reacción. Pero lo cierto es que no hemos perforado soporte alguno en este momento, aunque tampoco podemos con las resistencias. Y es que como hemos estado diciendo en los últimos días, es muy difícil seguir escalando posiciones con un oscilador de momento (estocástico) claramente sobrecomprado. No es imposible, pero no es nada fácil. Dicho esto, las zonas de control de muy corto plazo las encontramos en los 9.553 puntos (máximos anuales) y por debajo del soporte de los 9.360 puntos (hueco alcista). Y dentro de este rango es como si estuviéramos en el limbo, en zona de nadie.

Vamos a fijarnos en el título de mayor capitalización de nuestro mercado, Inditex. Que está animándose por momentos y se encuentra a las puertas de confirmar un segundo gran impulso alcista. Vamos a ver si finalmente Inditex consigue superar resistencias y al menos recuperamos uno de los dos grandes motores de nuestro mercado (el otro es Santander) para intentar atacar con algo más de éxito la importante resistencia que tenemos en los máximos anuales. Por encima no hay nada hasta la parte superior del canal alcista de corto plazo, ahora en los 9.720-9.750 puntos.