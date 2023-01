Indra lleva varias sesiones consolidando niveles justo en las inmediaciones de la resistencia de los 10,92 euros, máximos de 2021.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 10 S2 9,5 R1 10,92 R2 11,20

A comienzos de octubre la compañía inició una fuerte tendencia alcista que le ha llevado a revalorizarse cerca de un 50%. A pesar de estas fortísimas subidas no apreciamos ni la más mínima señal de debilidad. No obstante, hay que ser conscientes de que no sólo presenta la resistencia de los 10,92 euros sino que un poco más arriba se encuentra la de los 11,20 euros.

La proximidad a este muro de hormigón nos hace ser muy cautos en cuanto a una toma de posiciones. Esperaremos que supere estos precios para interesarnos por la compañía.