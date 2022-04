Si unimos una recta que une los mínimos de noviembre, enero y mediados de febrero obtenemos una resistencia, antes zona de soporte, que pasa por el entorno de los 14.050 puntos: la zona de máximos de la semana pasada.

Análisis Técnico PULL BACK S1 13917 S2 12830 R1 14925 R2 15542 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Un ‘pull back’ es un movimiento por parte del precio donde este rebota para comprobar la fortaleza del que es el nuevo nivel de resistencia, antes soporte, que se ha perforado recientemente a la baja. De manera que, una vez el precio rebota y se demuestra que no puede con la nueva zona de resistencia, este suele coger de nuevo carrerilla a la baja decantándose por las caídas.

Y eso es lo que ahora mismo tenemos en el índice germano. Un importante rebote hacia la resistencia de los 14.950-15.000 puntos, anteriormente fuerte soporte. Esto no quiere decir ni mucho menos que se tenga que dirigir otra vez a los mínimos de marzo. Simplemente significa lo que significa, que no ha podido con un importante nivel de resistencia que durante mucho tiempo actuó como soporte. O dicho con otras palabras, no ha podido con ella ante la primera ocasión que se ha presentado.

Dicho esto y en el muy corto plazo ahora nos encontramos con un importante soporte en el hueco alcista de los 13.917 puntos (sesión del 16 de marzo). En torno a este soporte, si es que corrige hasta ahí, podríamos intentar abrir de nuevo largos para 'trading' con 'stop loss' en el propio 'gap'. Y como resistencia tenemos los máximos de la semana pasada en los 14.925 puntos.