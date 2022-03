El rebote de las últimas sesiones, desde el soporte decreciente que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos decrecientes desde marzo del año pasado, está siendo rápido y violento. Tanto que ya le tenemos a las puertas de la primera resistencia de verdad.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 14.10 R1 17.30 R2 19.54 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Impecable la reacción alcista en los títulos de Grifols desde el soporte decreciente que une todos y cada uno de los mínimos que nos ha ido dibujando la estructura correctiva de los precios desde hace aproximadamente un año. Esto le coloca a las puertas de la importante resistencia que tiene en los máximos de diciembre y de enero en los 17,30 euros.

Un cierre con holgura por encima de este nivel, independientemente de que luego pueda corregir el valor, sería una primera señal de fortaleza no vista en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos un primer máximo creciente, que es algo que no tenemos desde verano de 2021. Y por algún lado habrá que empezar, ¿verdad? No tenemos figura de vuelta alguna todavía, pero da la sensación de que está en ello y el primer paso importante es el de batir la resistencia de los 17,30 euros.