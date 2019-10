Gestamp: prometedor 'martillo' semanal en la base del canal

La semana pasada marcó un nuevo mínimo de todos los tiempos en los 3,79 euros

A pesar de la impecable tendencia bajista de los títulos de Gestamp, lo cierto es que se dan las condiciones para apostar por el inicio de un rebote de cierta intensidad.

La tendencia de los títulos de Gestamp no puede ser más bajista, y prueba de ellos es que la semana pasada este marcaba un nuevo mínimo de todos los tiempos en los 3,79 euros. Pero esto no quita para que podamos asistir a importantes rebotes (fases de reacción) dentro de la tendencia bajista de fondo o primaria. De hecho, los mínimos de la semana pasada coinciden, al tick, con la base del impecable canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde finales de junio de 2018. Luego tenemos un martillo semanal, que cuando se da después de un importante tramo correctivo acostumbra a traer importantes rebotes contra tendencia, además del hecho de que este tiene lugar en la base del canal. Y en la base del canal se compra, no se vende. De lo que se deduce que mientras no se perforen los mínimos de la semana pasada cabe esperar por rebotes contra tendencia de cierta intensidad que, incluso, le acerquen a la parte alta del canal bajista: ahora en los cinco euros.