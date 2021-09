A pesar de las importantes caídas de este lunes para el conjunto de los bancos europeos, lo cierto es que no se ha perforado ningún soporte realmente importante. O al menos no por el momento.

Análisis Técnico FUTURO GIRO BAJISTA EN SOBRECOMPRA S1 85.28 S2 83.92 R1 96.59 R2 99.50 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El EURO STOXX Banks llevaba un mes desplegando un estrecho movimiento lateral que finalmente se ha resuelto a la baja. Y lo ha hecho con violencia y dejándonos un hueco bajista este lunes, por definición resistencia, en los 06,59 puntos. El soporte más inmediato que tenía en los 93,52 puntos se ha perforado y, rebotes aparte, puede decirse que ya no tenemos nada realmente importante hasta los mínimos de julio en los 85,28 punto. Es decir, el soporte más inmediato y claro en este momento está un 8% por debajo de los niveles actuales. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos de agosto (99,42) y por encima los máximos anuales en los 100,57 puntos.

Con todo y a pesar del ruido que hay con la crisis de Evergrande Group, no tenemos mayor deterioro del gráfico en términos de medio plazo. O al menos todavía. Pues siempre sabemos cómo empiezan las cosas pero no cómo acaban. Se diría que en la medida en que los mínimos de julio (85) aguanten no tendremos ninguna señal de debilidad realmente preocupante, más allá de las típicas correcciones que en ocasiones se producen (fases de reacción).