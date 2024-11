Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 11.295 S2 11.200 R1 11.767 R2 12.037 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El Ibex sigue perdiendo posiciones tras comenzar la semana superando la resistencia de los 11.667 puntos. Por el momento la cotización del selectivo español no puede con la directriz bajista proyectada desde los máximos anuales. No obstante, no debemos pasar por alto que la tendencia del selectivo español es claramente alcista. Lo más normal es que acabemos viendo una señal de fortaleza que nos haga pensar en una extensión de las subidas. La resistencia clave ahora mismo se encuentra en los 11.767 puntos, máximos dibujados este lunes. En cuanto supere estos precios es muy probable que podamos ver una vuelta a los máximos anuales que presenta en los 12.037 puntos. Por debajo el soporte clave se encuentra en los 11.295 puntos. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.

p;