El sesgo bajista es claro

Análisis Técnico PULL BACK S1 16 S2 14 R1 17,36 R2 18 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Indra sigue cotizando en el alambre. Mucho cuidado que podría estar dando forma a un pull back a a la media de 200 sesiones. Esto es una señal que tiene fuertes implicaciones bajistas. Estaremos muy pendientes de su comportamiento en el soporte de los 16 euros. Ojo que si vemos un cierre por debajo de estos precios podríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 14 euros.

El primer nivel de resistencia lo podríamos situar en los 17,36 euros. No veremos una señal de fortaleza mientras que no consiga superar este nivel de precios. No obstante, la superación de estos precios no supondría una señal de compra ya que hay que tener presente que se mantiene 'viva' la ventana bajista de comienzos de agosto. Esta figura (dos gaps bajistas consecutivos sin cubrir) es unrecodatorio de la fortaleza actual de las ventas.