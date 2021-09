Faes Farma es un valor que se está moviendo lateralmente desde hace más de un año, dentro de un rango de precios que poco a poco parece estrecharse. Pero sí, si hay que lanzarse a la piscina tiene que ser ahora.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 3.20 S2 3 R1 3.45 R2 3.91 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

He de reconocer que Faes Farma no es un valor que siga de forma estrecha, pues es un título que en líneas generales resulta bastante aburrido, bastante pesado en sus movimientos. Pero es cierto que si hay que intentarlo ha de ser ahora, con un 'stop loss' en precios de cierre por debajo del soporte de los 3,20 euros. El último mínimo creciente que al mismo tiempo supone el tercer punto de apoyo o de tangencia a la recta soporte que une los mínimos crecientes de marzo y octubre de 2020. Luego en la medida en que no perfore los 3,20 euros, adelante con los largos.

¿Con qué objetivos de subida? Pues realmente no hay nada importante hasta la zona de los 3,90-3,95 euros: los máximos de mayo de 2020 y de enero de este. Coincidiendo además con el hueco bajista semanal de los 3,91 euros. Hueco que se ha rellenado en su totalidad en alguna ocasión, pero que no se ha cerrado o lo que es lo mismo anulado. Hacia ahí es donde apuntaría el potencial rebote que se estaría cocinando en este momento.