El selectivo español vuelve a atacar, en la apertura, el soporte de los 9.200 puntos y logra terminar la primera sesión de la semana por encima.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 9.200 S2 9.000 R1 9.486 R2 9.588 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El índice cubre el hueco bajista que se dejara este pasado viernes. No obstante, no consigue cerrar por encima de los máximos del viernes. Por el momento no se confirma el final de las caídas. Deberíamos extremar la prudencia ya que se mantienen intactos los dos huecos bajistas de la semana pasada. Ojo que si cierra por debajo de los 9.200 puntos no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 9.000 puntos.