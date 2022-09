Continúa la sangría en el Ibex (-1,91%) que vuelve a dibujar nuevos mínimos anuales por segundo día consecutivo.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 7.200 S2 7.000 R1 7.600 R2 7.800 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Tras el martillo del miércoles el selectivo español no puede confirmar la figura para el rebote al no conseguir cerrar por encima de los máximos de ayer. Sus perspectivas técnicas son muy complicadas y por el momento seguimos sin ver ni la más mínima señal de fortaleza que nos haga pensar en un rebote. No obstante, las caídas han sido muy severas y los niveles de sobreventa muy altos por lo que debería estar cerca el repunte aunque sólo sea momentáneo.