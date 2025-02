Muy pendientes del soporte de los 12.894 puntos

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 12.894 S2 12.100 R1 13.500 R2 14.000 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El Ibex mantiene un impecable aspecto técnico tras perforar a resistencia de los 13.158 puntos. El selectivo español parece que consolida niveles por estos precios por lo que no descartamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 13.500 puntos. Por debajo el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 12.894 puntos. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 12.894 puntos. Sólo con el abandono de este nivel de precios nos plantearemos un alto en su impecable tendencia alcista.