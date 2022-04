El Ibex (-0,90%) continúa con la corrección del corto plazo tras atacar la resistencia clave de los 8.912 puntos el jueves de la pasada semana.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 8.400 S2 8.000 R1 8.912 R2 9.200 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Entre los 8.400 y los 8.600 puntos el selectivo español presenta una importante banda de soporte. Por estos precios no descartamos acabar viendo la vuelta de las compras. No obstante, no se confirmará una señal de cambio de tendencia (de bajista a alcista) mientras que no veamos un cierre por encima de los 8. 912 puntos.

Deja que te aconsejemos en tus inversiones. Prueba Trader Watch gratuitamente 15 días. En el último año acumulamos una revalorización del 140,81%.