Nueva sesión de caídas en el Ibex 35 que se despide definitivamente de los 9.400 puntos.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 9170 S2 9.000 R1 9.614 R2 9.741 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

A corto plazo todo parece dispuesto para que podamos ver un ataque al soporte de los 9.170 puntos. En estos precios se encuentra la media de 200 sesiones. Es importante que por estos niveles vuelvan las compras si quiere mantener la tendencia alcista principal.

El primer nivel de resistencia se encuentra en los 9.614 puntos. Hasta que no consiga superar estos precios no veremos una señal de fortaleza en su serie de precios. A pesar de todo no debemos olvidar que su tendencia a medio y largo plazo sigue siendo claramente alcista.