El Dax vuelve a probar el soporte clave del corto plazo que presenta en las inmediaciones de los 18.900 puntos.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 18.900 S2 18.200 R1 19.450 R2 19.674 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Se mantiene su buen aspecto técnico y a día de hoy podría seguir dando forma a un throw back a estos niveles. No obstante, si quiere continuar subiendo es importante que entren las compras por los niveles actuales de cotización. Ahora mismo, el hueco bajista que se dejara, el pasado 12 de noviembre, en los 19.450 puntos está condicionando su evolución técnica. Hasta que no anule este hueco no se confirmará una vuelta a la senda alcista. Eso si, en cuanto lo anule volverá a mirar los máximos de todos los tiempos que presenta en los 19.674 puntos.