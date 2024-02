ACS sigue condicionada por la mala figura realizada el pasado 29 de enero.

Análisis Técnico CANDLE ENVOLVENTE BAJISTA S1 35,47 S2 34 R1 37,20 R2 39,65

El rebote se ha frenado en las inmediaciones de la resistencia de los 37,20 euros. Estos precios no se acercan al 50% de esta figura. Esto es una señal de debilidad por el momento. No veremos una muestra de fortaleza en la compañía mientras que no consiga cerrar por encima del primer nivel de resistencia que presenta en los 37,20 euros. La superación de estos niveles traerían más subidas. No obstante, para ver una vuelta a la senda alcista debería anular esta mala figura. Esto sólo se produciría con un cierre por encima de los máximos de ese día que presenta en los 39,65 euros. Por debajo el primer nivel de soporte se encuentra en los 35,47 euros, mínimos también de este día. Si termina perdiendo estos precios podríamos terminar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 34 euros, precios en donde presenta un importante nivel de soporte, y niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.