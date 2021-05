La semana pasada fue de lo más interesante para la evolución del título de cara a los próximos meses. O mejor dicho, es el punto de inflexión que tanto tiempo llevábamos esperando en el subyacente.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 3.05 R1 3.63 R2 3.80 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La vela de la semana pasada es contundente y nos viene a decir que la directriz bajista que estaba actuando como resistencia desde principios de 2018 forma parte de la historia. Lo que no significa que no se puede poner a prueba como soporte en los próximos días/semanas. Es decir, que la posibilidad de un movimiento en 'throw back' hacia la misma es algo que para nada se puede descartar. Ahora bien, correcciones puntuales aparte lo cierto es que podemos decir que el valor ya no tiene resistencias importantes hasta la zona de los aproximadamente 3,62 euros: hueco bajista semanal de finales de febrero de 2020. Y por encima los máximos prepandemia en los 3,80 euros. Vamos poco a poco, paso a paso pero qué duda cabe el hecho de haber cerrado claramente por encima de la directriz bajista puede ser el punto de inflexión que tanto tiempo llevábamos esperando en los títulos de la entidad cántabra.