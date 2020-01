En el muy corto plazo los títulos de Meliá Hotels pueden rebotar con fuerza por cuanto las caídas de los últimos días son de aúpa. Pero todo apunta a que se trate de un simple rebote.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 7.32 S2 6.90 R1 7.85 R2 8.40 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Desde los máximos de la semana pasada (8,40) los títulos de Meliá Hotels se dejan un 12%. La caída ha sido muy rápida y ello podría perfectamente provocar rápidos rebotes (fases de reacción), pero hemos de ser muy cautos. De hecho, este lunes nos dejó un hueco bajista, que probablemente termine siendo semanal, en los 7,85 euros. Lo que quiere decir que para que de alguna manera el sesgo de 'trading' de corto plazo pase a ser neutral, le vamos a exigir que este 'gap' bajista se cierre o lo que es lo mismo se anule. Lo realmente preocupante es que el título puede volver a la zona de soporte crítica de los 6,90 euros. Este nivel ha actuado como soporte en numerosas ocasiones: en 2014, 2016 y otras dos ocasiones más en 2019. Es decir, la potencial perforación de este sería una más que preocupante señal de debilidad en términos de medio y de largo plazo.

Pero no nos adelantemos a los acontecimientos porque todavía no se ha confirmado la perforación del soporte. Se trata de determinar el nivel de precios que no debe perforarse, bajo ningún concepto, si queremos dejar la puerta abierta a la posibilidad de que el título nos haya construido un suelo de mercado.