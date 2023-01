A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Amazon, Telefónica, Repsol, Grifols, Meliá Hotels, Sabadell, Bankinter y Apple.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Mónica B. Buenos días Sr Nuez ¿Hasta donde podrían subir en el corto plazo Telefónica y Repsol? Muchas gracias y un cordial saludo.

Buenos días Mónica. Telefónica se encuentra en pleno rebote tras confirmar la superación de la resistencia de los 3,52 euros. Las perspectivas técnicas para las próximas jornadas son buenas y todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 3,90 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. No debemos olvidar que su tendencia es claramente bajista y que sólo empezaremos a pensar en un cambio de tendencia si logra volver a subirse por encima de la media de 200 sesiones.

k120123



En cuanto a Repsol comentar que su tendencia alcista principal sigue siendo fuerte como una roca. Tras alguna que otra toma de beneficios parece muy normal que veamos un ataque inminente a los máximos históricos que presenta en los 13,84 euros. Muy atentos a la superación de este nivel de precios ya que se metería en subida libre y podríamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 19 euros. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 13,95 euros, mínimos del pasado mes de diciembre.

José María M. Cordiales saludos ¿Sería usted tan amable de darme su opinión sobre Grifols y Meliá Hotels?Gracias

Buenos días José María. Grifols lleva cerca de un mes de subidas que le han permitido superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 11,48 euros. La superación de este nivel de precios la ha llevado a extender el rebote del corto plazo que parece que podría buscar atacar el nivel de los 13,60 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones. Por estos precios la compañía se habrá revalorizado un 70% desde mediados del mes de noviembre lo que sin duda nos haría sopesar seriamente una toma de beneficios. Por el momento es sólo un rebote si bien la vuelta por encima de la media de 200 sesiones nos haría pensar en un cambio de tendencia.

Meliá Hotels ha experimentado un excelente comportamiento técnico desde que comenzara el año. En estas pocas sesiones la compañía hotelera se ha revalorizado un 22% lo que la ha llevado a pulverizar la resistencia de los 5,28 euros. Atentos que vemos como se acerca a la media de 200 sesiones, promedio en donde, tras las últimas ganancias y ofreciendo unos altos niveles de sobrecompra, es probable que podamos acabar viendo un alto en el camino. Si consigue estabilizarse en las inmediaciones de los 6 euros no descartamos acabar viendo un cambio de tendencia este mismo año.

Jaime N. Encantado de saludarle de nuevo Sr Nuez. He hecho trading con Bankinter y Sabadell en las últimas semanas. Ahora mismo no estoy posicionado y me preguntaba a que precios podría otra vez interesarme viendo que los bancos son una apuesta de todos los analistas para 2023. Gracias

Buenos días Jaime. Es verdad que Bankinter ha subido mucho en las últimas semanas y a corto plazo podríamos ver un alto en el camino que apuntale su tendencia alcista principal. Este miércoles mismo vimos como daba forma a una envolvente bajista que nos hace pensar en una toma de beneficios. Es muy probable que la veamos caer hasta las inmediaciones de los 6,40 euros o hasta los 6,20 euros, niveles en donde esperaríamos la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una continuación de su tendencia alcista principal.

Sabadell se ha revalorizado un 75% desde los mínimos del mes de julio. Estas impresionantes ganancias le ha llevado a moverse en las inmediaciones de la unidad, precios en donde presenta un importante nivel de resistencia. Como en el caso de Bankinter es probable que se tome un respiro por estos precios. Lo más normal es que pueda buscar apoyo en las inmediaciones de los 0,90 euros, precios en donde se podría plantear la toma de posiciones con menos riesgos.

Tony N. Saludos Don César. Estoy pillado tanto en Amazon como en Apple y me gustaría que me diera su opinión de ambos valores para los próximos meses. Saludos

Buenos días Tony. Amazon ha empezado bien el año y aunque su tendencia principal es muy complicada en el corto plazo es probable que podamos ver un rebote hasta los máximos del hueco bajista que se dejara el pasado 28 de octubre en los 110,96 dólares. Muy cerca de estos precios se encuentra la media de 200 sesiones. Estaremos muy pendientes de una vuelta por encima de este promedio ya que sería la señal que nos haría soñar con un cambio de tendencia.

Apple está luchando por sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 124 dólares. Su aspecto técnico es bastante mejor que el de Amazon si bien para empezar a ser un poco optimistas deberíamos esperar a una vuelta por encima de los 135 dólares, precios a los que se está acercando tras las subidas de este miércoles. La resistencia clave se encuentra en los 150 dólares, precios en donde confluye la media de 200 sesiones. Sólo una vuelta por encima de estos precios nos haría pensar en un cambio de tendencia.

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Vortex Solutions no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente de que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.