A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Dow Jones, Vidrala, Telefónica, CaixaBank, Unicaja, Bankinter, Apple y ACS.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Julián C. Buenos días Sr Nuez. Me llaman mucho la atención las subidas de este martes en Telefónica ¿Está rompiendo niveles? ¿Me podría comentar el aspecto técnico de ACS? Gracias.

Buenos días Julián. Telefónica se ha despertado este martes con importantes subidas. La compañía se ha sujetado en la parte baja del canal alcista en el que se ha venido moviendo desde los mínimos de octubre del pasado año y estamos viendo cómo ha pulverizado la resistencia del corto plazo que presenta en los 3,58 euros. Esto ha llevado su cotización a probar la resistencia de los 3,665 euros. Sería una muy buena noticia si consiguiera superar estos precios ya que nos haría pensar en un ataque a los 3,80 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones y parte alta del canal alcista actual. La resistencia clave se encuentra en los 4 euros. No se confirmaría un cambio de tendencia mientras que se mantenga cotizando por debajo de estos precios.

ACS mantiene un muy buen aspecto técnico desde que, a finales de octubre y comienzos de noviembre, consiguiera sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. En estos últimos cuatro meses, la compañía se ha revalorizado un 30% y, a día de hoy, estamos viendo señales de fortaleza que nos invitan a pensar en una continuación de su escalada alcista. La constructora podría estar dando forma a un throw back al nivel de los 27 euros y parece muy probable que podamos acabar viendo un ataque a la resistencia clave de los 28,15 euros. Si consigue superar estos precios, podríamos terminar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 30,50 euros, máximos del pasado año y máximos históricos de la compañía. La superación de estos precios le pondría en subida libre sin resistencia alguna en camino.

Roberto P. Buenos días. ¿Qué valor elegiría entre Unicaja y Bankinter para una toma de posiciones en las próximas jornadas? Saludos.

Buenos días Roberto. Los dos valores ofrecen un buen aspecto técnico para las próximas semanas pero, si tuviera que elegir, me quedaría con Bankinter. El banco mantiene una ordenada tendencia alcista y, tras un apoyo en los 6,20 euros, parece que es inminente un ataque a los máximos históricos que dibujara a comienzos de año en los 6,882 euros. Un cierre por encima de este nivel de precios dejaría a la compañía en subida libre sin resistencia alguna en su camino. El objetivo de subida lo podríamos situar tranquilamente en los 7,50 euros.

Unicaja ofrece también una clara tendencia alcista si bien, lo único que lastrará un poco su evolución del corto plazo es el hueco bajista que se dejara el pasado 31 de enero. Por lo demás, su aspecto es muy bueno. El banco podría estar dando forma a un throw back al nivel de los 1,07 euros y todo parece mostrarnos que podría continuar con su escalada alcista. A corto plazo estaremos pendientes de la superación de la resistencia de los 1,1860 euros ya que le permitiría cubrir el hueco bajista que se dejara en los 1,2450 euros. En cuanto anule este gap, es muy probable que pueda extender las subidas hasta el nivel de los 1,40 euros.

Tony G. Encantado de saludarle Don César. ¿Qué niveles debería superar Apple para empezar a subir de verdad? ¿Y el Dow Jones?

Buenos días Tony. Apple ha mejorado sustancialmente su serie de precios al conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones. Tras un apoyo en la media, parece que podría estar dando forma a un throw back. Esta figura es de continuación de tendencia si bien, para confirmar un nuevo punto de entrada deberíamos esperar a un cierre por encima de los 157,50 dólares. Si consigue superar estos precios, es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 176,15 dólares, máximos del pasado verano.

El Dow Jones se está acercando, poco a poco, a la resistencia clave de los 34.712 puntos. Estos precios son clave para su evolución técnica. La superación de este nivel de precios sería la señal que confirmaría un cambio de tendencia y una extensión de las subidas hasta el nivel de los 37.000 puntos. Sin duda, las perspectivas técnicas del selectivo norteamericano son buenas para los próximos meses.

María José M. Saludos cordiales. ¿Cómo ve el aspecto técnico de CaixaBank y de Vidrala? Gracias.

CaixaBank no puede ofrecer un mejor aspecto técnico tras superar los máximos históricos. El banco ha conseguido sujetarse por encima de los 3,80 euros y parece que podría estar tomándose un respiro antes de continuar con su escalada alcista. Estaremos muy pendientes del final de la consolidación actual ya que nos podría hacer pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 4,50 euros. Sin lugar a dudas es un valor que no deberíamos perder de vista en las próximas jornadas. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 3,779 euros, mínimos del actual movimiento lateral de consolidación.

Vidrala se ha revalorizado, en los últimos cuatro meses, un 80%. Esto la ha llevado a moverse, en la actualidad, en las inmediaciones de la resistencia de los 95,9 euros, máximos históricos. Por el momento la compañía se resiste a corregir lo que es una muestra de la fortaleza actual de las compras. Tomar posiciones a los precios actuales implica un alto riesgo. Esperaremos a un alto en el camino si bien, a medio plazo todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas en los próximos meses, sin descartar un ataque al nivel de los 100-110 euros.

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Vortex Solutions no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente de que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.