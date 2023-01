A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Arcelormittal, Acerinox, Tesla, Nasdaq, Unicaja, Endesa, Iberdrola y BBVA.

Tomás C. Buenos días Sr Nuez. Me gustaría que me diera su certera opinión sobre BBVA e Iberdrola ¿Cómo las ve para los primeros meses de 2023? Gracias y un cordial saludo

Buenos días Tomás. BBVA ha iniciado el año de manera impecable. El banco se ha revalorizado más de un 11% en este periodo de tiempo lo que la ha llevado a superar la resistencia de los 5,21 euros. Su aspecto técnico es muy bueno si bien en el corto plazo lo más normal es que se tome un descanso. No descartamos que busque apoyo en las inmediaciones de los 5,85 euros, niveles en donde nos podríamos plantear una toma de posiciones con menor riesgos. Los bancos son unos de los valores estrella para este 2023 y BBVA no parece una extensión. Sin duda es un valor a tener muy en cuenta en las próximas jornadas.

Iberdrola también ofrece un buen aspecto técnico para este año que comienza. En las últimas jornadas, no obstante, se ha frenado en las inmediaciones de la resistencia clave de los 11,20 euros. Lo más normal es que termine por superar estos precios lo que la llevaría a atacar la resistencia de los 11,46 euros, máximos históricos dibujados en 2021. En cuanto logre superar estos precios se metería en subida libre con el camino despejado para que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta los 13 euros.

Ana G. Buenos días y feliz año. me podría analizar, si es tan amable, el aspecto técnico de Endesa y de Unicaja para los próximos meses. Saludos

Feliz año Ana. Endesa ha conseguido superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 18,14 euros. Esto ha confirmado el giro en la media de 200 sesiones y parece inminente el relleno del hueco bajista que se dejara a finales del pasado mes de noviembre en los 19,08 euros. Estaremos muy pendientes de la superación de la resistencia de los 19,19 euros. En cuanto confirma la superación de estos precios es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 20 euros, precios que creemos que podría alcanzar tranquilamente en los primeros meses del año.

Unicaja se ha comportado excepcionalmente bien desde que, a mediados del pasado mes de diciembre, se conociera su entrada en el Ibex 35. En menos de un mes el banco se ha revalorizado cerca de un 35% lo que le ha permitido superar todas y cada una de resistencias que se ha encontrado en su camino. A día de hoy no da ni la más mínima señal de debilidad si bien no creemos que tarde en tomarse un respiro. Deberíamos aprovechar cualquier alto en el camino para plantearnos una entrada en el valor si no estamos dentro. Para los próximos meses es probable que podamos ver su cotización en las inmediaciones de los 1,50 euros, máximos de 2018.

Roberto P. Saludos cordiales Don César ¿Cree que el Nasdaq podría volver a la senda alcista? ¿Qué niveles debería superar? ¿Cómo ve el aspecto técnico de Tesla? Gracias

Buenos días Roberto. El Nasdaq, a diferencia del Dow Jones, no termina de despegar. A finales del pasado año vimos como intentaba subirse por encima de la media de 200 sesiones sin éxito alguno. Las caídas posteriores le han llevado a moverse en las inmediaciones de los mínimos de 2022 que presenta en los 10.440 puntos. Mucho cuidado con el abandono de este nivel de precios ya que complicaría aún más su aspecto técnico y nos haría pensar en una extensión de las caídas hasta el nivel de los 9.700 puntos.

El rebote de más del 5% de este lunes en Tesla ha acercado su cotización a la resistencia del corto plazo que presenta en los 124,47 dólares. Ojo con la superación de este nivel de precios ya que podríamos ver un rebote en su maltrecho aspecto técnico tras desplomarse cerca de un 70% en los últimos tres meses. Si consigue cerrar por encima de los 124,47 dólares podríamos acabar viendo un repunte hasta el nivel de los 165 dólares aunque sin olvidar que su tendencia es fuertemente bajista y que por el momento se trata sólo de un rebote dentro de su fuerte tendencia bajista principal.

Borja S. Buenos días. Llevo unas semanas siguiendo muy de cerca a Acerinox y ArcelorMittal. Estoy pensando en posicionarme en una de las dos en cuanto den una señal de compra ¿Por cuál se decantaría? ¿Qué niveles deberían superar?

Buenos días Borja. la verdad es que son dos valores muy interesantes para las próximas jornadas. Ambas se encuentran dando forma a una figura de continuación de tendencia tras apoyarse en la media de 200 sesiones. Acerinox ha conseguido superar, en estas primeras sesiones del año, la resistencia de los 9,70 euros. Esto es una muy buena señal que nos confirma la formación de un throw back a la media de 200 sesiones. Esta figura es de continuación de tendencia y parece inminente el comienzo de un nuevo impulso alcista con un primer objetivo de subida en los 10,67 euros, máximos del hueco bajista que se dejara en el mes de junio y precios que estimo que pueda alcanzar en las próximas semanas.

ArcelorMittal también ha confirmado la formación de un throw back a la media de 200 sesiones. La superación de la resistencia de los 26,47 euros, hace unas jornadas, confirman la figura de continuación de tendencia y nos invita a pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 31 euros. La verdad es que podría posicionarse en cualquiera de ellas ya que ofrecen un aspecto técnico muy similar.

