A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Meliá Hotels, BMW, BP, Danone, Telefónica, Santander, Amadeus y Almirall.

¡Buenos días! Soy un joven recién iniciado en el mundo de las inversiones y desde que descubrí Bolsamanía es prácticamente la única web que sigo. Yendo al grano, ¿cuál es su opinión de Meliá Hotels tanto a largo como a corto plazo? Un saludo. P.R.

Estimado lector, buenas tardes. Meliá Hotels lo analizamos este jueves (puede leerlo aquí). Dicho esto, es cierto que la vela semanal que nos está dibujando, en línea con todas aquellas compañías relacionadas con el turismo, invita al optimismo. El volumen ha sido muy alto y al menos en el último tramo correctivo este no ha marcado un nuevo mínimo decreciente, que no es poca cosa. Ahora está por ver si será capaz próximamente de cerrar/anular el hueco bajista de mediados de marzo en los 5,46 euros. De cerrarse tendremos la primera señal de fortaleza no vista en mucho tiempo. Vamos poco a poco, paso a paso. Las sensaciones no son malas que digamos. Un saludo.

Buenos días. Entré en BMW al superar los 62,40 euros y activar un pequeño doble suelo con objetivo 70,95 euros. Desde entonces máximos y mínimos crecientes. Vendí el 50% de la posición a 65,34 euros. ¿Qué estrategia he de seguir para el 50% que tengo todavía? Muchas gracias. P.MM.

Apreciado inversor, buenas tardes. Por el momento mantendría el 50% de la posición en BMW a la espera de que ataque la importante zona de resistencia que presenta en el entorno de los 77 euros, que es por donde pasa la directriz bajista de los últimos cinco años, coincidiendo además con los máximos de diciembre de 2019 y origen del último tramo correctivo. Ni que decir tiene que la superación de esta directriz, con holgura y en velas semanales, sería una importante señal de fortaleza para el título en términos de medio plazo. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, estaría interesado en entrar en BP a largo plazo. ¿Me podría dar su opinión? Gracias de antemano por sus acertados comentarios. P.

Estimado lector, buenas tardes. BP es claramente bajista a pesar de lo mucho que ha subido esta semana. Este título ha caído mucho y sigue inmerso dentro de una clara tendencia bajista de fondo. Resistencia tiene muchas e importantes. Los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, intactos. Y así no se construye una tendencia alcista. Es cierto que la sobreventa semanal arroja lecturas extremas y de ahí el rebote en curso, pero figura de vuelta no tenemos. Nos encontramos además con una resistencia muy importante, y nada operativa al encontrarse tan lejos de la cotización actual, en el hueco bajista semanal de marzo en los 395 peniques. Resumiendo, sí que creo que el rebote puede tener continuidad, pero no veo un cambio en la tendencia bajista de fondo. Sobre todo, porque el sector de las petroleras está muy tocado a nivel global. Lo que no quita para que tengamos fuertes rebotes contra tendencia (fases de reacción). Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Enhorabuena por esta sección, de la cual soy fiel seguidor. Me gustaría que analizara el gráfico de Danone, ya que tengo unas pocas acciones. ¿Cree que es buen momento para aumentar posiciones? Saludos cordiales. J.I.

Apreciado lector, buenas tardes. La vela semanal de la semana pasada de Danone era fea, no nos engañemos. Pero la de esta semana digamos que la neutraliza de alguna forma. De manera que podemos ver cómo el título está tratando de recuperar de nuevo la directriz alcista que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde 2000. La sobreventa mensual arroja lecturas extremas similares a la de la crisis de 2009. Y desde entonces luego no paró de subir. Quiero decir con esto que Danone es en este momento un valor interesante en términos de medio y de largo plazo. Además, a pesar de las últimas caídas estamos hablando de un valor que es alcista en el largo plazo en el sentido de que sigue presentando mínimos y máximos crecientes de largo plazo. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, Sr. Rodríguez. ¿Podría analizar para entrar ahora mismo Telefónica, Santander y Amadeus? ¿Cómo las ve en el muy corto plazo? Muchas gracias por sus análisis. J.A.

Estimada inversora, buenas tardes. Las dos primeras las hemos analizado esta semana. Telefónica sigue luchando por dejar atrás la importante resistencia (antes soporte) que tiene en los mínimos de marzo. Por encima ya no se encuentran resistencias importantes hasta la zona de los 4,80-4,90 euros: hueco bajista semanal de marzo y máximos de junio. Como soporte tenemos los mínimos anuales en los 2,71 euros. Con todo y a pesar de la importante subida de la acción en la semana, en línea con todo el mercado, lo cierto es que es de los valores más débiles de nuestro mercado. Aquí todo sigue igual: impecables máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. Queda mucha tela que cortar en este título para poder verle con otros ojos.

En cuanto a Santander, parece haber puesto rumbo a la importante zona de resistencia de los 2,55-2,60 euros (los mínimos de 2016 y máximos de junio). Esta es la primera resistencia de verdad. De alguna manera es un claro mantener para nosotros en el sentido de que cuando estaba en la zona de los 1,50 euros argumentamos por activa y por pasiva que, si había que intentarlo al alza en este título era justo ahí, en plena zona de soporte, coincidiendo con los mínimos de 1998 y de 2002.

Por último, en cuanto a Amadeus, su aspecto denota una mayor fortaleza que Telefónica o Santander. De hecho, cabe la posibilidad de que este viernes cierre (anule) el hueco bajista semanal de marzo, en los 55,94 euros. Cerrarlo sería una clara señal de fortaleza no vista en el título en mucho tiempo. Es junto con Aena de los valores del sector turismo que se muestran más fuertes que el resto. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Encantado de saludarte. Quería preguntarte si podría analizar la acción de Almirall. Leí hace unas semanas un artículo suyo acerca del buen aspecto de este título y me lancé a la piscina. ¿Cómo lo sigue viendo? Muchas gracias por todas sus aportaciones, nos ayudan mucho. Saludos. I.PD.

Apreciado lector, buenas tardes. Pues lo sigo viendo igual. El gráfico de largo plazo de Almirall no ha cambiado nada. El precio sigue respetando en todo momento la que es la directriz alcista de fondo, o primaria. Y en ningún momento se ha perforado el importante soporte que tiene en los mínimos de marzo (8,60). Por lo tanto, no hay ningún motivo para vender este título. Al contrario, da la sensación de querer reestructurarse de nuevo al alza desde aquí. Es un claro mantener/añadir en cartera. Gracias a usted, un saludo.

