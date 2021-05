A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Mapfre, Red Eléctrica, ASML Holding, Ferrari, Inmobiliaria Colonial, Inditex, Sabadell y Telefónica.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenos días, D, José María. ¿Qué opina de Mapfre y REE? ¿Son buenas opciones para abrir largos? Muchas gracias. F.B.

Estimado lector, buenas tardes. Mapfre es un valor que nos gusta mucho y que confirmó figura de vuelta hace bastante tiempo. Abrir largos ahora es llegar bastante tarde al mercado, si bien es cierto creemos que al menos tiene recorrido en el corto plazo hacia la resistencia de los aproximadamente 2,17 euros: el hueco bajista semanal de finales de febrero. La figura de vuelta es clara y, con sus correcciones contra tendencia, es un valor que a día de hoy todavía tiene potencial.

Gráfico semanal de Mapfre

En cuanto Red Eléctrica, es un valor que en este momento se encuentra en zona de nadie. A medio camino entre el importante soporte de los 13 euros y la resistencia de los 18-18,50 euros. No es un valor que me disguste del todo por cuanto no es bajista. Pero ni mucho menos es un valor alcista. Es lateral. Y lo ideal es poder subirse al tren de las compras en los niveles más cercanos posibles a la base del lateral, no en zona de nadie. En este momento veo más recorrido a la aseguradora Mapfre que a la compañía eléctrica.

Gráfico semanal de Red Eléctrica

Hola, José María. Muchas gracias por ofrecernos esta magnífica sección. Me gustaría preguntarle por dos valores europeos: ASML y Ferrari. A la primera le gano un 35% y en Ferrari estoy a la par tras la reciente corrección por los resultados. ¿Qué me aconseja que haga? ¿Mantener/deshacer posiciones? Soy un inversor a largo plazo y no tengo prisa en vender. Saludos desde Mallorca. B.C.

Apreciado inversor, buenas tardes. ASML es uno de mis grandes valores favoritos europeos, junto con LVMH. Se trata de un título en subida libre absoluta, con un soporte de corto plazo a vigilar en los 511 euros (los mínimos de abril). O dicho con otras palabras, en la medida en que no tengamos un cierre por debajo de los 511 euros no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la impecable estructura alcistas de los precios en todos los plazos.

Gráfico diario de ASML Holding

En cuanto a Ferrari, parece que los resultados no le han sentado nada bien al valor. Este está perforando soportes de corto plazo y todo sugiere una vuelta al origen del movimiento: los mínimos de marzo en los 154,40 euros. Por debajo presenta otro importante soporte en los mínimos de octubre, los 150 euros. La lógica me dice que el precio debería experimentar algún tipo de rebote rápido que de alguna manera drene las fuertes caídas de los últimos días (fase de reacción) y dado que ni le gana ni le pierde aprovecharía para abandonar el barco y esperar un mejor momento de mercado. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Ferrari

Buenas tardes, José María, ¿podría analizarme la situación de Colonial? Gracias. L.VM.

Estimado lector, buenas tardes. Colonial ha superado recientemente al alza un movimiento lateral de muchos meses. Dejándonos un importante soporte en el nivel de los aproximadamente 8,50 euros. Se diría que se dan las condiciones para que el valor de continuidad al rebote en curso y se dirija a la importante zona de resistencia que presenta en el hueco bajista diario de la sesión del 12 de marzo, en los 10,42 euros. Por encima presenta otra importante resistencia en el hueco bajista de los 11,68 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Inmobiliaria Colonial

Hola, José María. Estoy interesado en Inditex. ¿Cómo ve el valor? ¿Cuál sería un buen precio para entrar? Gracias y saludos. C.MY.

Apreciada inversora, buenas tardes. Inditex lo está haciendo muy bien en las últimas semanas/meses. El precio ha rebotado desde la directriz alcista que une los sucesivos mínimos crecientes desde octubre y ahora mismo está atacando la importante resistencia que tiene en los máximos de 2020, los niveles prepandemia en los 31,39 euros. Y por encima ya no hay nada hasta los máximos históricos en los 33,38 euros. El valor me gusta, es un claro mantener en cartera. El problema es que entrar ahora es llegar muy tarde al mercado, caballero. Lo que no quiere decir que no pueda subir más en el corto plazo. Es simplemente que ha dado muchas señales de compra en el pasado y hacerlo ahora tiene sus riesgos. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Inditex

Buenos días, José María. Compré Sabadell y Telefónica a principios de año en base al artículo que en su día hizo sobre los ‘valores perros’ de 2020. Confiando en que lo hicieran mejor que los demás en este año y lo cierto es que está funcionando bastante bien. ¿Hasta dónde cree que pueden subir este año? Ya sé que no tiene la bola de cristal, pero alguna estimación/proyección tendrá. Mil gracias por todos sus análisis. Un saludo. N.C.

Estimado lector, buenas tardes.

Empezando por Sabadell...

Gráfico semanal de Banco Sabadell

En cuanto a Telefónica...

Gráfico semanal de Telefónica

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.