A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Apple, Viscofan, Telefónica, Bankinter, Ibex 35, Dow Jones, Acciona y Solaria.

Rubén G. Buenos días Sr Nuez. Llevo tiempo siguiendo las acciones de Telefónica y no paran de caer. ¿Cuándo cree que sería un buen momento para posicionarse en el valor? ¿Me podría dar su opinión para una toma de posiciones en Bankinter? Muchas gracias.

Buenos días Rubén. El comportamiento de Telefónica ha sido catastrófico desde comienzos del mes de julio. El valor ha perdido tanto el soporte de los 4,40 euros como la media de 200 sesiones, promedio que se encontraba más o menos en los 4,20 euros. La teleoperadora no ha encontrado ningún punto de soporte y se ha precipitado al nivel de los 3,60 euros, mínimos de comienzos de año. Por estos precios podríamos ver la vuelta de las compras, y tras el desplome de los últimos meses no sería mala idea posicionarse por estos precios. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 4 euros. Si consiguiera superar estos precios podríamos empezar a ver una mejora de sus perspectivas técnicas a medio y largo plazo.

Bankinter ha frenado las últimas subidas justo en las inmediaciones de los máximos históricos dibujados este año en los 6,187 euros. El banco ha frenado su escalada por estos precios y se niega a corregir por el momento. Yo a los precios actuales no me posicionaría, ya que no descartamos que pueda tomarse una sana toma de beneficios. No obstante, es un valor muy interesante y no lo perdería de vista para tomar posiciones en cuanto se tomara un respiro o consiguiera superar los máximos históricos que presenta en los 6,187 euros.

Pedro P. Buenos días Don César. Estaría muy agradecido si me diera su opinión sobre el Ibex y un índice norteamericano, el que más rabia le dé. Saludos.

El Ibex ha vuelto a abrir a la baja, lo que le ha permitido perforar el soporte de los 7.764 puntos. El selectivo español intenta sujetarse en estos precios aunque los máximos decrecientes de agosto y de este mes nos hacen temer lo peor. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 8.064 puntos, si bien el nivel clave cuya resistencia debería superar para ver una mejora consistente se encuentra en los 8.235 puntos, máximos de agosto. Mucho cuidado con un cierre por debajo de los 7.764 puntos, ya que podríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta los mínimos anuales que presenta en los 7.287 puntos.

El Dow Jones continúa con su desplome desde que dibujara los máximos del mes de agosto en los 34.281 puntos. Hace tan sólo unas sesiones que abandonaba el soporte de los 31.000 puntos, lo que nos hace pensar en una extensión de las caídas hasta los mínimos anuales situados en los 29.653 puntos. Mucho cuidado con el abandono de este nivel de precios, ya que podríamos acabar viendo una continuación de las caídas hasta el nivel de los 28.000 puntos. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 32.504 puntos.

Raquel S. Buenos días. Tengo acciones de Solaria compradas a 16 euros y me está dando miedo en las últimas sesiones. ¿Las vendería? ¿Qué valor le gusta del Ibex para tomar posiciones ahora mismo?

Buenos días Raquel. Este jueves estamos viendo unas fuertes caídas cercanas al 7% en Solaria. Mucho ojo al abandono de estos precios a cierre, ya que nos podría estar confirmando un cambio de tendencia a medio y largo plazo. Yo si fuera usted las vendería, ya que tiene beneficios y eso a día de hoy es un tesoro que intentaría guardar. No volvería a interesarme por la compañía mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 22,15 euros.

Acciona es uno de los valores del Ibex que más me gusta junto con los bancos. La compañía se mantiene cotizando en las inmediaciones de los 190 euros, precios en donde se encuentra dando forma a un throw back. Esta figura es de continuación de tendencia y todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas. Un cierre por encima de los 211 euros sería la señal que dejaría a la compañía en subida libre y que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 230 euros.

Zoilo F. Buenos días. Mi pregunta es sobre Viscofan y Apple. ¿A qué precios entraría en ambos valores?

Buenos días Zoilo. Desde hace dos meses que Viscofan se viene moviendo en una banda lateral de rango estrecho. Esta figura tiene toda la pinta de ser una figura de continuación de tendencia alcista, por lo que estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una toma de posiciones. Un cierre por encima de los 58 euros sería la señal en la que yo entraría. En cuanto supere este nivel de precios, lo más normal es que podamos ver una extensión de las subidas hasta los máximos históricos que presenta en los 60,45 euros. Su comportamiento en este nivel de precios es vital. Si consigue superarlo es muy probable que podamos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de los 70 euros.

Apple ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de los 150 dólares y lucha por subirse por encima de la media de 200 sesiones. Su aspecto técnico a medio y largo plazo no es malo, si bien para plantearme una toma de posiciones deberíamos esperar a un cierre por encima de los 164,26 dólares. Un cierre por encima de estos precios sería la señal que nos podría hacer pensar en un ataque a los máximos históricos dibujados a comienzos de año en los 182,88 dólares. Ni que decir tiene que la superación de estos precios nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 200 dólares.

