A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Micron Technology, Pirelli, NN Group, Carrefour, Telefónica, Audax Renovables, Enagás y Ezentis.

Buenas tardes, José María. Antes de nada, muchas gracias por sus análisis. ¿Cómo ve a Micron Technology tras la fuerte corrección del último mes? Le agradecería que me indicara soportes y resistencias. Gracias de antemano. Un cordial saludo. I.VF.

Estimada inversora, buenas tardes. Micron Technology está corrigiendo con la misma intensidad que la tecnología y, sobre todo, que el índice SOX de semiconductores. Ni más ni menos. Rebotes aparte, el valor presenta un importante soporte en la zona de los 65 dólares: los mínimos de 2021. Y por debajo tenemos la zona de los aproximadamente 58 dólares, por donde pasa la recta soporte dinámica que une los mínimos de 2016 y de marzo de 2020. La zona de los 60 dólares también es soporte, pues se trata de los máximos de 2020, los máximos prepandemia. Resumiendo, en el rango de los 58-65 dólares confluyen importantes e interesantes niveles de soporte. A pesar de las últimas caídas sigue siendo un título alcista en términos de medio y de largo plazo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Micron Technology (MU)

Buenos días, José María. Antes de nada, quería agradecerle las molestias que se toma para poder alumbrarnos un poco en este mundo tan complejo. Quería consultarle sobre dos valores que tengo comprados. Pirelli (bolsa italiana) compradas a 6,22 euros y NN Group (bolsa de los Países Bajos) a 48,18 euros. MI idea era tenerlas a media y largo plazo, sin prisas, pero con la que está cayendo ya dudo. Muchas gracias. Un saludo. C.CD.

Apreciado lector, buenas tardes. Pirelli se ha desplomado en poco más de un mes un 42%, que se dice pronto. Ahora bien, dilataciones puntuales de los precios aparte lo cierto es que se diría que se está agarrando al soporte que une los mínimos crecientes de marzo y de octubre de 2020. Ahí parece querer frenarse la corrección, pero lo cierto es que ahora mismo lo único que tenemos es un importante rebote dentro de una caída vertical. No hay figura de vuelta ni nada por el estilo. Como soporte más importante en este momento tenemos los mínimos de la semana pasada en los 3,90 euros y como resistencia principal el hueco bajista de finales de febrero en los 5,65 euros. Resumiendo, ahora mismo le tenemos en zona de nadie, lejos de los principales niveles de control.

Gráfico diario de Pirelli (PIRC)

En lo referente a NN Group, y como no puede ser de otra manera, tenemos tres cuartas partes de lo mismo que tenemos en todos los valores del mercado. Poco a poco se está acercando a la importante resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de los 44,62 euros. 'Gap' semanal que me cuesta mucho creer que se vaya a cerrar o lo que es lo mismo anular ante la primera ocasión que se presente. Si acaso lo rellenará parcial/totalmente y lo lógico es que después corrigiera de nuevo parte del último rebote.

Lo único interesante en este momento es la posibilidad de que los mínimos de la semana pasada hayan encontrado soporte en lo que es un ajuste/retroceso del 50% de toda la subida desde los mínimos de la pandemia. Es decir, el valor nos ha señalado un importante soporte en los 35,60 euros. Por debajo tenemos la zona de los 32 euros (ajuste del 61,8% de Fibonacci). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de NN Group (NN)

Buenos días. Independientemente de las posibles operaciones corporativas en las que pueda verse inmersa la empresa Carrefour, algo que nadie sabe con seguridad, me gustaría conocer su opinión sobre la valoración técnica de dicha compañía. Muchas gracias. F.A.

Estimado inversor, buenas tardes. Carrefour es un valor defensivo que lo está haciendo muy bien en el corto plazo. De hecho, ahora mismo le tendríamos atacando la parte alta de un triángulo simétrico (máximos decrecientes y mínimos crecientes). En el rabioso corto plazo tiene resistencias en los 18,31 y los 18,54 euros. Por encima de los máximos de enero (18,64) activaría una importante señal de compra, con objetivo en niveles de precio cercanos a los 22-22,30 euros de cara a los próximos meses. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Carrefour (CA)

Buenos días, me gustaría que analizara Telefónica para comprar a los precios actuales. Un saludo y muchas gracias. A.L.

Apreciado lector, buenas tardes. Telefónica se nos ha frenado en los últimos días, pero con todo y con eso sigue aguantando mejor que el mercado. Ahora bien, en realidad todo sigue exactamente igual que lo he hemos venido contando desde hace un año o más. El mensaje de que hasta que no deje atrás la directriz bajista principal aquí no ha pasado nada. Todo seguirá exactamente igual. O lo que es lo mismo, que por encima de los 4,50 euros en velas semanales comenzaremos a mirar al valor con otros ojos. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Telefónica

Hola, buenos días. Gracias lo primero por sus técnicos, que son de fácil compresión. He comprado recientemente Audax Renovables a 1,27 euros y Enagás (que tiene un dividendo muy jugoso) a 20 euros. Creo que son dos buenas compañías a un plazo de 2-3 años. ¿Qué opina de ellas? Valoro enormemente su opinión. Gracias. D.RS.

Estimado lector, buenas tardes. Sin lugar a dudas el 'shock' energético a raíz de los altos precios de la energía ha servido para que tanto Audax como el resto de las compañías de renovables se alejaran con rapidez de la zona de mínimos anuales. Digamos que en el caso que nos ocupa el sesgo de 'trading' ha pasado de bajista a lateral. Es más, me gusta el 'martillo' que nos ha dejado rellenando, al céntimo, el hueco alcista semanal de marzo de 2018 en los 0,95 euros. Ha sido rellenarlo y salir al alza con renovada energía. Llevándose por delante la importante resistencia, antes soporte, de los 1,20 euros.

Ahora bien, eso no quiere decir que se tenga que dirigir desde aquí a la importante resistencia que le confiere la directriz bajista desde los máximos de principios de 2018 y que pasa en este momento por los aproximadamente 2,20 euros. Ahí es donde está ahora mismo la madre de todas las batallas.

Gráfico semanal de Audax Renovables (ADX)

En cuanto a Enagás, este parece haberse frenado justo ante la directriz bajista que une los máximos decrecientes de principios de 2020 y de enero de esta año. Aunque a pesar de ellos podemos decir que no es un valor bajista, que tal y como está todo no es poca cosa. En realidad le tenemos desplegando un amplio lateral con soporte en los 17,70 y resistencia en los 20,73 euros. Y todo lo que suceda dentro de este rango en realidad carecerá de implicaciones de ningún tipo. En cuanto al dividendo, si es lector de esta sección, conocerá muy bien lo que opino acerca de ellos. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Gráfico diario de Enagás (ENG)

Buenas, Sr. Rodríguez. He invertido un porcentaje pequeño en Ezentis dado que cotiza muy cerca de los mínimos históricos. ¿Me puede indicar, por favor, soportes y resistencias? ¿Qué nivel debería romper para poder decir que ha cambiado de tendencia? Gracias y saludos desde Ciudad Real. C.Y.

Estimado inversor, buenas tardes. Ezentis lo analizamos no hace mucho (puede leerlo aquí) y lo cierto es que, rebotes aparte, todo sigue exactamente igual. El valor sigue en caída libre absoluta a pesar de los últimos rebotes. Rebote que parece estar agotándose desde la zona de resistencia (antes soporte) de la recta decreciente que une los mínimos de octubre y de diciembre. Se podría hablar, incluso, de una especie de 'pull back' a la clavicular de un 'cabeza y hombros' de importantes implicaciones bajistas. Lo cierto es que ahora mismo este valor no hay por dónde cogerlo. Un saludo.

Gráfico semanal de Ezentis (EZE)

