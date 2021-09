A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Oryzon Genomics, Mapfre, Santander, Sabadell, MicroStrategy, Ferrari, L'Oréal y Ebro Foods.

Buenos días. ¿Believe or not believe en Oryzon? Lleva no sé cuántos ‘throw back’ y la verdad es que cansa un poco. ¿Cómo la veis? Gracias. M.LS.

Estimado lector, buenas tardes. Oryzon Genomics es un valor del que esperaba mucho más, sobre todo desde que se apoyara en forma de ‘throw back’ a la antigua directriz bajista. Antes resistencia y ahora soporte. Confiaba en que la salida al alza hubiera sido rápida, pero no. Sigue desplazándose lateralmente. Llegados a este punto puede decirse que en la medida en que no supere la resistencia de los 4,10 euros (máximos de junio) no tendremos ninguna señal de fortaleza en el valor y por lo tanto todo seguirá igual. Sin tendencia. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los 3,30 y la zona de los 3,05 euros por donde pasa la antigua directriz bajista. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. Quisiera, por favor, analizaras Mapfre, Santander y Sabadell. Muchas gracias por tu buen trabajo. Un saludo. JL.C.

Apreciado inversor, buenas tardes. Mapfre es un valor lento, pesado, pero no lo está haciendo mal. Desde los mínimos de octubre este está construyendo impecables mínimos y máximos crecientes y así no se cae. En el muy corto plazo tiene resistencia en los máximos anuales (1,8950) y por encima ya no hay nada hasta el hueco bajista semanal de marzo de 2020 en los 2,0840 euros. La aseguradora es de los pocos títulos, junto con Telefónica, que todavía no han conseguido cerrar el hueco bajista de aquél entonces. Y es ahí donde ahora mismo está la resistencia más importante de este momento.

En cuanto a Santander le tenemos consolidando las importantes subidas previas y no podemos descartar que la corrección le lleve de nuevo a la zona de soporte de los 2,88-2,90 euros (los mínimos de julio). Por el lado de las resistencias tenemos los 3,31 y los 3,50 euros. Quiero pensar que todavía tiene margen de subida, pero antes tiene que terminar de drenar/ajustar proporcionalmente las importantes subidas previas. El oscilador de momento estocástico (semanal) sugiere que la fase correctiva todavía no ha tocado a su fin y por lo tanto el movimiento lateral de las últimas semanas puede tener continuidad.

Por último, en cuanto a Sabadell tenemos una zona de soporte muy clara en los 0,50 euros. Y como resistencia tenemos la directriz bajista, la que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde principios de 2018 y que pasa por los aproximadamente 0,67 euros. Y también tenemos los máximos anuales en los 0,6840 euros. De lo que se deduce que existe una importante resistencia en el estrecho rango de los 0,67-0,6840 euros y por encima de los máximos anuales tendremos, en teoría, una nueva e importante señal de fortaleza en el valor. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María. A mediados de julio entré en MicroStrategy a 540 dólares, con vistas a un año. Me gustaría saber su opinión sobre este valor. Un cordial saludo. A.C.

Estimado lector, buenas tardes. MicroStrategy se mueve básicamente al son del bitcoin para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto´, el gráfico no es malo, en absoluto. El problema en el corto plazo es que las zonas de control están alejadas de los niveles actuales de cotización. Como soporte más importante en este momento tenemos el hueco alcista semanal de los 539,84 dólares y como resistencias tenemos los 798 dólares, los 882,10 dólares, el hueco bajista semanal de los 963,72 dólares y los máximos anuales en los 1.315 dólares. A día de hoy es un claro mantener y todo sugiere que conforme el bitcoin siga escalando posiciones este valor le siga también. Un saludo.

Buenos días, me gustaría que analizará un par de empresas, del sector del lujo, en las que me gustaría entrar: Ferrari y L'Oréal. Muchas gracias. M.S.

Apreciada inversora, buenas tardes. Ferrari es un valor que se mueve, en general, de manera bastante errática y pesada. Pero es alcista y eso es lo más importante. Recientemente intentó, sin éxito, dejar atrás la zona de máximos históricos (los 191-193 euros) y se venía abajo. Pero por otro lado nos encontramos con un interesante soporte en la recta soporte que une los mínimos crecientes desde mediados de junio y que tiene numerosos puntos de apoyo o de tangencia. En la medida en que el soporte de los 18 euros aguante (último mínimo creciente) cabe manejar como escenario más probable el de intentar batir de nuevo la zona de máximos históricos. Es un claro mantener en cartera.

En cuanto a L'Oréal, el título presenta una recta directriz alcista impecable que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde marzo de 2020. Es más, se diría que en la medida en que el valor respete el soporte de los 380 euros no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios. Por debajo de los mínimos de agosto lo normal es que este inicie una fase correctiva que de alguna manera drene/ajuste proporcionalmente las importantes subidas previas de tantos y tantos meses. Lo único, que en el caso que nos ocupa creo que es momento de esperar para comprar. Es cierto que no se ha perforado soporte alguno, pero comprar ahora es llegar muy tarde al mercado. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Estoy buscando un valor con una cierta seguridad. ¿Qué le parece posicionarse en Ebro Foods? ¿Cuál sería un buen precio de entrada? ¡Gracias! E.MC.

Estimado lector, buenas tardes. Ebro Foods es por definición uno de esos grandes valores defensivos qué duda cabe. Y lo cierto es que justo ahora, dilataciones puntuales de los precios aparte, estaría dando señal de compra. ¿Por qué? Porque le tenemos en la base del canal alcista de los últimos 10 años. Es decir, toda una década dentro de un canal alcista de manual, de libro. Por lo tanto, si hay que lanzarse a la piscina en este valor ha de ser ahora, en plena zona de soporte. Gracias a usted, un saludo.

