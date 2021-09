A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Oryzon Genomics, Grifols, Almirall, ACS, Iberdrola, euro/dólar, Biogen y Santander.

Buenas, José María. Acostumbro a leer con interés sus análisis técnicos desde hace mucho tiempo, pero es la primera vez que me animo a hacerle una pregunta. Me gustaría invertir en Oryzon o en Grifols. A largo plazo. ¿Cuál le gusta más por técnico? Gracias por todos sus consejos. Un saludo desde Torrevieja. A.

Estimado lector, buenas tardes. Pues ninguno de los dos me apasiona a día de hoy. Oryzon Genomics se está desplazando dentro de un lateral desde principios de año con soporte en los 3,26 euros y resistencia en los 4,40 euros. Y hasta que no salga de ahí no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente movimiento en tendencia. Pero sí, quizá lo intentaría si por un casual el precio buscara apoyo en la antigua directriz bajista (ahora soporte), en los 3-3,10 euros.

Gráfico semanal de Oryzon Genomics

En cuanto a Grifols tres cuartas partes de lo mismo. Se trata de un valor que se está desplazando dentro de un amplio lateral y dentro del mismo lo hace de manera muy errática. Como principal soporte tenemos la zona de los 19 euros y como resistencia el nivel de control de los 26 euros. En realidad, solo por encima de los 26 euros confirmaría a día de hoy figura de vuelta y comenzaríamos a mirar al valor con otros ojos (para bien claro está). Pero ahora mismo los dos valores por los que me pregunta están mejor para mirar desde la barrera. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Grifols

Buenos días, Sr. Rodríguez. Mi nombre es Saúl y le agradecería eternamente que analizara Almirall. Las tengo desde hace varios años y no sé si puede ser buen momento para vender y recoger beneficios. Gracias. S.

Apreciado inversor, buenas tardes. Almirall es, a pesar de las caídas de finales de julio, de los valores más interesante de nuestro mercado. O al menos a mí me lo parece. De hecho, la fuerte corrección de entonces encaja a la perfección dentro de lo que es un ‘throw back’ a la clavicular de un doble suelo. Desde entonces este se está reestructurando claramente al alza de nuevo y cabe apostar porque más tarde o más temprano termine dirigiéndose a la zona de máximos históricos en los 17,85 euros. Si acaso, y dado que entiendo que le gana bastante a la operación, coloque un ‘stop profit’ por debajo del soporte de los 13 euros y mientras tanto deje correr las ganancias. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual de Almirall

Buenos días. Desearía analizará conocer niveles de entrada en ACS e Iberdrola. Muchas gracias. LM.

Estimado lector, buenas tardes. ACS tiene ahora mismo dos zonas de control a vigilar. Como soporte tenemos el último mínimo creciente (20,55) y como resistencia la zona de los 27,20-27,50 euros. ¿Podemos abrir largos ahora? Llegamos tarde, pero si lo hacemos el ‘stop loss’ por debajo del soporte de los 20,55 euros. Del mismo modo que si consiguiera batir los máximos anuales (27,50) también activaría una clara señal de fortaleza, antesala de lo que puede terminar siendo una vuelta a los máximos históricos de 2019 en los 34 euros. Pero ahora mismo se puede decir que le tenemos en zona de nadie, lejos de las zonas de control más inmediatas.

Gráfico semanal de ACS

En cuanto a Iberdrola, estamos hablando de uno de los valores más alcistas de nuestro mercado en términos de medio y de largo plazo. En este momento son dos los soportes a vigilar: los 9 euros y sobre todo los 9,70 euros. Este último nivel de precios es la base del lateral por el que se viene desplazando el valor desde hace un año. Las dos zonas de control parecen niveles de entrada interesantes para intentarlo al alza en el título en términos de medio y de largo plazo. Sin duda. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Iberdrola

Buenas, me gustaría saber si ahora mismo se le ocurre alguna estrategia para ‘trading’ y apalancado en el euro/dólar. Gracias caballero, un saludo. A.R.

Apreciado inversor, buenas tardes. Se me ocurre una por el lado largo (o alcista) pero ahora mismo está algo alejado de la zona de soporte donde colocaríamos el ‘stop loss’, los 1,1600. Podemos ver que el euro/dólar está tratando de rebotar desde lo que parece la base de un pequeño canal bajista (soporte), pero el soporte más claro que ahora mismo veo lo tenemos ahí, en los 1,16: los mínimos de septiembre y de noviembre de 2020. La ecuación rentabilidad-riesgo sería la de abrir largos en los niveles de precio más cercanos posibles a este soporte con ‘stop loss’ por debajo. Y si lo pierde abriríamos cortos (posiciones bajistas). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal del euro/dólar

Buenos días, quisiera entrar en alguno de estos dos valores: Santander y Biogen. El primero no termina de arrancar del todo y del segundo no sé si estaría comprando muy caro. ¿Qué proyección de precios estima para ambos en el medio y largo plazo? T.R.

Estimado lector, buenas tardes. Lo de Biogen no termino de verlo, pero en cuanto le eche un ojo al gráfico entenderá el porqué. Tenemos a la compañía inmersa dentro de un impecable canal lateral desde 2014. 7 años desplazándose dentro de un lateral con soporte en los aprox. 215 dólares y resistencia en los 450. Y justo ahora le tenemos en zona de nadie, lejos de los niveles claves. Y así no se entra en el mercado. O lo hacemos en la base del soporte o bien si en algún momento se confirmara la salida al alza del amplio lateral. Y mientras tanto, a la espera.

Gráfico mensual de Biogen

Por último, en cuanto a Santander decirle que es un valor que no me desagrada del todo. Cotiza claramente por encima de la antigua directriz bajista, pero creo que todavía puede permanece lateral un tiempo antes de reestructurarse de nuevo al alza. El nivel óptimo de entrada sería la zona de los aprox. 2,75 euros, coincidiendo con la antigua directriz bajista (ahora soporte). Como zonas de resistencias más importantes en este momento tenemos los máximos anuales (3,50) y por encima los niveles prepandemia (3,769). No va a ser nada fácil batir los niveles previos a la pandemia (febrero de 2020). Un saludo.

Gráfico semanal de Banco Santander

