A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza ArcelorMittal, Línea Directa, ACS, petróleo, Ence, Faes, Santander y Oryzon Genomics.

Buenos días. Quisiera una valoración de un valor muy comentado por ustedes, ArcelorMittal. Soportes y resistencias de corto plazo. Agradezco la oportunidad de poder participar en esta sección y también agradecido si como resultado de esta responden a mi petición. Un saludo. I.O.

Estimado lector, buenas tardes. ArcelorMittal se confesó ante el mercado este jueves (puede leer aquí los resultados) y vamos a ver en qué queda el cierre de la vela semanal y mensual. Pero sin lugar a dudas tenemos al valor en niveles de resistencia claves. Los 30 euros han actuado como resistencia en varias ocasiones: máximos de 2013, de 2014 y de 2018. Y justo ahora lo está intentando de nuevo. Un cierre semanal con holgura, y si es en velas mensuales todavía mejor, activaría una clara señal de fortaleza en el gigante del acero en términos de medio y de largo plazo.

Este viernes tenemos cierre semanal y mensual, por lo que estaremos atentos a la vela que nos termine dibujando el valor. Si ya se está dentro estamos ante un claro mantener, pero abrir largos a estas alturas del partido y antes resistencias de tal magnitud no tiene mucho sentido que digamos. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de ArcelorMittal

Buenos días, me gustaría saber la posible evolución de Línea Directa. Gracias por su ayuda. M.

Apreciado inversor, buenas tardes. Línea Directa es un título con muy poco histórico y por lo tanto prácticamente no hay análisis técnico que valga. Entre lo poco que tenemos, cabe destacar un soporte en la zona de los 1,67 euros y como resistencia más inmediata los 1,84 eros. Y como principales zonas de control, los mínimos históricos en los 1,50 euros y los máximos, en los 1,91 euros. Y poco más se puede decir a día de hoy. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Línea Directa

Hola, Sr. Rodríguez. Gracias por sus interesantes, didácticos y claros análisis. Quería preguntarle por ACS. Todos los precios objetivos la sitúan a 32-37 euros, pero nunca parece llegar ni a los 30. Además, en las últimas semanas ha estado cayendo con fuerza a pesar de los últimos rebotes. ¿Hasta qué punto deberíamos preocuparnos y cómo ve el precio objetivo por encima de 30? Gracias. J.DR.

Estimado lector, buenas tardes. ACS está inmerso dentro de un errático movimiento lateral, con soporte en los 17 euros y resistencia en los 27-27,50 euros. Y en realidad todo lo que suceda dentro del mismo carecerá de implicaciones importantes para los precios. Este valor no me dice nada ahora mismo. Es un valor sin tendencia y lo único positivo en términos de corto plazo es que acaba de “asomar la cabeza” por encima del canal bajista de los últimos meses. Pero nada más, cotiza muy lejos a día de hoy de las principales zonas de control. Este martes la constructora dio a conocer los resultados del segundo trimestre del ejercicio, puede leerlos aquí.

Gráfico diario de ACS

En cuanto a las recomendaciones, qué quiere que le diga. No sirven para nada. La experiencia nos ha demostrado a todos que en el 80% de las ocasiones estas se limitan a ir detrás de los precios, para lo bueno y para lo malo. Ojalá el mercado fuera tan sencillo como eso, como lanzar una recomendación y que los precios se dirigieran a la misma. Más bien ocurre todo lo contrario, que los precios tienden a hacer justo todo lo contrario de lo que la gran mayoría opina. Gracias a usted, un saludo.

Hola, José María. Soy habitual seguidor de sus análisis y me gustaría saber cómo ve al petróleo de aquí a finales de año. Estoy invertido en un ETF sobre el petróleo y le gano un 50% a la inversión. No sé si mantenerlo o recoger beneficios y a otra cosa. Saludos desde Granada y que pase un buen verano. R.HV.

Apreciado inversor, buenas tardes. Sigo siendo positivo con el precio del petróleo, sobre todo desde que este perforó la resistencia de los 72 dólares/barril en el caso del futuro continuo del barril tipo Brent. Las caídas de las últimas sesiones/semanas encajarían a la perfección dentro de lo que es un ‘throw back’ a la antigua resistencia, ahora soporte. Digamos que, con sus correcciones puntuales (fases de reacción), todo sugiere un movimiento hacia la zona de los 86,75 dólares (máximos de 2018) e incluso la resistencia de los 90 dólares en los próximos meses. Resumiendo, no hay motivos para deshacerse de las posiciones alcistas en el precio del petróleo. Gracias a vd. caballero y lo mismo le deseo. Un saludo.

Gráfico semanal - Futuro Brent Continuo

Buenos días, D. José María. Antes de nada, agradecerle la labor divulgativa de esta sección y sus acertados análisis. Quería preguntarle por Ence y Faes. Si las considera dos buenas opciones de inversión. Muchas gracias. F.B.

Estimado lector, buenas tardes. Ence se encuentra en fase de rebote tras un desplome previo del 25% en solo dos sesiones. De alguna manera estaría atacando la importante zona de resistencias que tiene en el hueco bajista que dejó a mitad de la caída en los 2,92 euros. Y por abajo tenemos como soporte los mínimos de la corrección (2,42) y, sobre todo, el hueco alcista de la sesión del 13 de noviembre en los 2,26 euros. Puede decirse que el hueco se ha rellenado al 50%, por definición zona de soporte. Complicado el momento actual del valor, sin duda. Lo único que le puede decir es que la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima en este momento por el lado largo (alcista) en los niveles de precio más cercanos posibles al hueco de los 2,26 euros, con ‘stop loss’ en el mismo.

Gráfico diario de Ence

En cuanto a Faes, Es un valor que tampoco me dice nada. O al menos nada interesante. Lo único a lo que agarrarse es al hecho de que la última fase correctiva pueda haber encontrado suelo en la zona de soporte de los 3,20 euros, por donde pasaría la recta que une los mínimos crecientes de marzo y octubre de 2020. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos anuales (3,94) como zona de control más importante en este momento. No podemos descartar un rebote de corto plazo fruto de los importantes niveles de sobreventa diarios y semanales. Pero poco más. No me parece una opción interesante si quiere que le sea sincero. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Faes

Hola, buenos días. Tengo acciones de Santander y de Oryzon Genomics. Las dos con ganancias, pero pocas. Parece que estas ya no suben con la alegría de antaño. ¿Esto quiere decir que ya no subirán más? No sé si venderlas, aunque sea con pocos beneficios antes de que pueda entrar en pérdidas. Un saludo y gracias por esta sección. G.RC.

Apreciado inversor, buenas tardes. He de reconocer que esperaba más del valor, sobre todo desde que se apoyó por primera vez en la antigua directriz bajista (throw back). Desde entonces Oryzon Genomics se encuentra desplegando un lateral desde principios de año, con soporte en la zona de los aprox. 3,25 euros y resistencia en los 4,40 euros. Se diría que se dan las condiciones para terminar decantándose por las subidas, pero es cierto que no termina de arrancar. Digamos que se trata de un valor lateral con cierto sesgo alcista.

Gráfico semanal de Oryzon Genomics

En cuanto a Banco Santander, lo analizamos este miércoles (puede leerlo aquí) y como no puede ser de otra manera todo sigue igual. Las caídas de las últimas semanas encajan a la perfección dentro de lo que sería un apoyo en forma de ‘throw back’ a la antigua directriz bajista, antes resistencia y ahora (probablemente) soporte. Lo que no es impedimento para que este se desplace lateralmente durante un tiempo. Importante que no se perfore el soporte de los 2,88 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Banco Santander

