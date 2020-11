A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Repsol, Naturgy, ACS, AMD, BioMarin Pharmaceutical, Gestamp, Adolfo Domínguez y Telefónica.

Buenas tardes, me gustaría preguntar por Repsol y Naturgy. ¿Cuándo cree que sería un buen momento entrar? ¿Cree que en el caso de Repsol es un simple rebote después de llegar a mínimos o que ya va a consolidar? ¿Es buen momento para apostar por Naturgy? Muchas gracias de antemano. ¡Saludos! S.G.

Estimado inversor, buenas tardes. Repsol está en una situación complicada. Está tratando de rebotar desde niveles de soporte claves. Referencias de precio con las que lleva coqueteando en las últimas semanas en varias ocasiones, como es el soporte decreciente de largo plazo. No tenemos figura de vuelta alguna y lo único en lo que confiar en el corto plazo es en los importantes niveles de sobreventa acumulados en todos los plazos. Pero esto solo favorecería un rebote dentro de la impecable tendencia bajista de fondo, o primaria. Por supuesto que puede rebotar con fuerza desde aquí, pero con todo y con eso seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes de largo plazo y así no se sube. Por el momento parece que el soporte de los mínimos de 2009 en los 5,30 euros está aguantando.

Gráfico mensual de Repsol

En cuanto a Naturgy parece haber puesto rumbo a la importante resistencia que tiene en el hueco bajista semanal de marzo. Hueco que ha rellenado parcialmente, pero que no ha cerrado o lo que es lo mismo anulado. Este hueco, fuerte resistencia, se encuentra en los 18,98 euros. Cerrarlo, o lo que es lo mismo anularlo, será una importante señal de fortaleza a tener en cuenta. Y todo lo anterior dentro de una impecable fase correctiva (máximos y mínimos decrecientes) que sigue intacta. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Naturgy

Muy buenas, mi nombre es Juan Manuel Ortiz me gustaría saber cuál va a ser la evolución de ACS a corto medio plazo, dado que parece que no termina de romper al alza. Un saludo y gracias. JM.OE.

Apreciado lector, buenas tardes. ACS se está moviendo con violencia al alza y a la baja en las últimas semanas y en este momento le tenemos en zona de nadie. A medio camino entre las zonas de control de verdad: los 18,20 euros como soporte y los 25,50 euros como resistencia. Y en la medida en que no salga de ahí no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente tramo en tendencia. Además este tipo de laterales suelen traer consigo violentos movimientos del precio una vez salen del mismo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de ACS

Buenos días. Ante todo, felicitarle por su magnífica y pedagógica sección. Es un placer leerle diariamente. Quisiera preguntarle por dos empresas del Nasdaq, AMD y BioMarin Pharmaceutical. A la primera le gano un 50% y a la segunda le pierdo un 30% y no sé si asumir pérdidas. ¿Qué le dicen los gráficos? ¿Mantendría las dos? O vendo todo y compenso ganancias con pérdidas y a otra cosa. Muchas gracias. E.V.

Estimado inversor, buenas tardes. AMD es un claro mantener en el momento actual a pesar de las últimas caídas. ¿Por qué? Porque le tenemos desplegando un movimiento lateral dentro a su vez de un canal alcista de medio plazo. Construyendo como no puede ser de otra manera mínimos y máximos crecientes. Y así no se cae. Es más, toda corrección que le acercara de nuevo a la base del canal se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. En el corto plazo deberemos estar atentos al soporte de los $73,80 (los mínimos de septiembre) y en la medida en que no cierre por debajo no tendremos la más mínima señal de debilidad.

Gráfico semanal de AMD

En cuanto a BioMarin, le tenemos desplegando un estrecho movimiento lateral desde mediados de agosto tras un espectacular desplome. En el corto plazo tiene soporte en los $71,35 y resistencia en los $80,95-$81. Y hasta que no salga de ahí no tendremos ninguna pista acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia, al menos de corto plazo. En cuanto al hueco bajista no será la primera vez ni será la última en la que este se rellena al 50% tras un desplome, lo que le llevaría a la zona de los aproximadamente $100. AMD me gusta y BioMarin sigue peligroso. Muchas gracias por sus palabras caballero, un saludo.

Gráfico diario de BioMarin Pharmaceutical

Hola, buenas. Me gustaría que analizara dos valores a los que le pierdo lo que no está escrito: Adolfo Domínguez y Gestamp. No sé si asumir pérdidas y olvidarme de esto de la bolsa. O dejarlas para mis nietos como suele decirse. ¿Ve alguna posibilidad de recuperación a un par de años vista? ¿Qué le dicen los gráficos? Saludos y muchas gracias. R.HV.

Apreciado inversor, buenas tardes. Difícil la situación de los dos títulos. Empezando por Gestamp le diré que este está en fase de rebote o fase de reacción, nada más. Y lo único a lo que agarrarnos es al hecho de que el precio se encuentra construyendo mínimos y máximos crecientes de corto plazo. Algo es algo y, además, siempre sabemos cómo empiezan las cosas, pero no cómo terminan. A priori todo apunta a que ha puesto rumbo a la resistencia (antes soporte) de los 3,08 euros. Y por encima tenemos la directriz bajista, en los 3,70 euros. No tenemos figura de vuelta de ningún tipo y por ello todo sigue formando parte de un rebote. Sigue siendo un título bajista en términos de medio y de largo plazo.

Gráfico semanal de Gestamp

El gráfico de largo plazo de Adolfo Domínguez todavía es peor, pues o mucho cambian las cosas o todo apunta a que los títulos han puesto rumbo a los mínimos históricos en los 3,04 euros. Y crucemos los dedos para que aguanten porque de no hacerlo se colocaría en caída libre absoluta, y ya sabemos lo que sucede con los precios cuando esto pasa. Los dos valores son claramente bajistas y sin visos, rebotes puntuales aparte, de mejorar. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual de largo plazo de Adolfo Domínguez

Hola, buenos días Sr. Rodríguez. Tengo acciones de Telefónica compradas a principios de octubre a 3,11 euros. Tengo la intención de venderlas a final de año. ¿A qué precio cree que puede llegar? Gracias y saludos desde Cuenca. A.PR.

Estimado lector, buenas tardes. No lo sé, no sé dónde puede estar Telefónica a finales de año. Pero ni un servidor ni nadie. Además, al mercado no podemos ir exigiéndole que haga lo que nos gustaría y menos en un espacio de tiempo concreto. Como se suele decir “el que está necesitado de ganar está obligado a perder”. Quiero decir que al mercado, no me malinterprete por favor, no se puede entrar así. Dicho esto, todo sigue igual en Telefónica a pesar del importante rebote de los últimos días. Seguimos dejando la puerta abierta a que el precio termine poniendo a prueba el soporte de los 2,50 euros: los mínimos de 2002. O al menos es ahí donde está el soporte más importante en este momento. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual de Telefónica

