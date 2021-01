A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Enagás, Repsol, Cellnex, Amper, Berkeley, Netflix, Amazon y Sacyr.

¡Buenos días! Estoy buscando un valor con una cierta seguridad. ¿Qué le parece posicionarse en Enagás? ¿Cuál sería un buen precio de entrada? Gracias. A.

Estimada inversora, buenas tardes. Enagás se encuentra en un momento de mercado interesante, concretamente en la que es la directriz alcista de largo plazo. La que, dilataciones puntuales aparte, une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde 2009. Dicho esto, lo que tenemos es un amplio movimiento lateral que viene durando desde 2015 dentro de una tendencia alcista de fondo, o primaria. Con una importante zona de soporte en los aprox. 16,50 euros y resistencia en los 24 euros. Hasta que el precio no salte por uno u otro lado del lateral no tendremos ninguna pista acerca del que puede ser el siguiente gran tramo en tendencia. Vamos a ver cómo reacciona el título desde la zona de soporte (directriz) en la que se encuentra. Lo que no tendría sentido alguno es que el precio se nos cayera en el futuro por debajo del importante soporte de los 14,28 euros (mínimos de marzo de 2020). Un saludo.

Hola, buenas tardes José María. Mi pregunta es sobre las acciones de Repsol a largo plazo. Las compré en mayo a 8,44 euros y quería saber si a día cabe la posibilidad de que termine volviendo a la zona de los 13 euros, que es como estaban antes de la pandemia. Gracias. Un saludo. R.S.

Apreciado inversor, buenas tardes. No tiene sentido plantearse niveles de 13 euros en Repsol en este momento. Esos niveles forman parte del pasado y al final todo dependerá de lo que haga el precio del petróleo. Por el momento, Repsol sigue luchando por cerrar el hueco bajista semanal de marzo en los 8,756 euros. Hueco que se ha rellenado en varias ocasiones en las últimas semanas pero que no se ha cerrado, o lo que es lo mismo anulado. Aunque de tanto rellenarse casi que me fijaría más en la resistencia que tiene en el último gran máximo decreciente: los máximos de junio en los 9,19 euros. Por encima de esta resistencia comenzaremos a mirar al título con otros ojos por cuanto desde ese momento tendremos un primer gran máximo creciente, que no es poca cosa. Gracias a usted, un saludo.

Estimado José María. Le quería preguntar sobre la situación de Cellnex. Gracias y saludos desde Albacete. A.RC.

Estimado lector, buenas tardes. Cellnex lo analizamos el pasado jueves. Es un valor en el que creemos que ahora mismo hay poco a perder y mucho a ganar si finalmente, como parece, está tratando de reestructurarse al alza de nuevo tras apoyarse en soportes importantes de medio plazo. Le invito a que lea aquí el último análisis acerca de la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones. Un saludo.

Buenos días. Me gustaría un análisis de Amper y también análisis de Berkeley, por favor. Gracias por vuestro trabajo. Saludos. M.LS.

Buenos días. Ruego analicen los valores Netflix y Amazon. Gracias. G.C.

Buenas tardes, me gustaría saber si Sacyr puede ser una oportunidad de inversión por ‘value’, creo que por técnico va muy bien. ¿Podría indicarme dónde se deterioraría gravemente la tendencia alcista de hace poco tiempo que mantiene ahora mismo? Muchas gracias. A.VG.

