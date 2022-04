A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Moderna, Pfizer, Audax Renovables, PharmaMar, Paladio, BBVA, Iberdrola y ACS.

Buenos días, y gracias por sus orientaciones. Quisiera saber su opinión en relación a la idea de invertir en Moderna o en Pfizer. Sobre todo, porque la primera ha caído con mucha fuerza en los últimos meses y a lo mejor puede ser una buena oportunidad de compra a largo plazo. ¿Y de Pfizer? ¿Cuál le gusta más por técnico? Abrazos y saludos desde Estepona. N.A.

Estimado inversor, buenas tardes. Moderna no presenta ningún tipo de figura de vuelta a día de hoy, no todavía. Pero se observan divergencias alcistas semanales en el estocástico. Y ello, en condiciones normales, suele ser la antesala de importantes rebotes de cara a las próximas semanas. Son muchas las resistencias que presenta por encima: los mínimos de octubre en los 211 dólares y por encima la directriz bajista en los aprox. 275 dólares. Y como soporte tenemos los mínimos de marzo en los 122 dólares. No es un valor que me apasione, pero si entramos en él hemos de saber que es clave que los mínimos de marzo se respeten en todo momento.

Gráfico semanal de Moderna (MRNA)

En cuanto a Pfizer, parece más fuerte que Moderna. De este valor me quedo con el hecho de que la última caída se ha frenado tras rellenar parcialmente el hueco alcista de la sesión del 5 de noviembre en el entorno de los 44 dólares. Pero lo importante es que no lo ha cerrado, o lo que es lo mismo anulado. Si tuviera que decantarme por uno de los dos me gusta más Pfizer, ya que en términos de largo plazo la estructura de los precios continúa construyendo impecables mínimos crecientes y así no se cae. Un saludo.

Gráfico diario de Pfizer (PFE)

Hola, muy buenas. ¿Podría analizar Audax Renovables? Le pierdo un 25% a pesar del último rebote y no sé si venderlas o promediar para tener un precio de compra más bajo. Muchas gracias. A.N.

Apreciado lector, buenas tardes. Audax Renovables perforó soportes clave recientemente, pero los ha recuperado rápidamente. Lo que me gusta de la última corrección es el 'martillo' semanal que nos dejó tras rellenar el hueco alcista de marzo de 2018 en los 0,95 euros. Lo que quiere decir que en la medida en que lo respete, que parece que lo hará, no podemos descartar un movimiento hacia la directriz bajista en el medio plazo: los aproximadamente 2,20 euros. Con el permiso de las resistencias intermedias que presenta en los 1,45 y por encima los 1,55 euros. Creo que es el momento de mantenerlas en cartera sin ningún tipo de problema. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Audax Renovables (ADX)

Buenos días, ¿podría analizar PharmaMar? ¿Piensa que a estos precios sería interesante tomar posiciones? R.OH.

Estimado inversor, buenas tardes. PharmaMar lo hemos analizado esta mañana (puede leerlo aquí) y lo cierto es que es un valor interesante, sin duda. Aunque es cierto que preferiría comprar en correcciones, si es que estas llegaran. El soporte más inmediato lo tenemos en este momento en los 66 euros, antes resistencia. No me disgusta en el valor, pero preferiría comprar en correcciones. Un saludo.

Gráfico semanal de PharmaMar (PHM)

Hola, José María. Me gustaría que analizara el Paladio, con sus soportes y resistencias. Muchas gracias. C.G.

Apreciado lector, buenas tardes. El paladio, al igual que todas las materias primas, están cayendo con fuerza en las últimas semanas. Pero con todo y con eso la tendencia de fondo sigue siendo claramente alcista. Los mínimos y máximos crecientes se suceden una y otra vez y eso es lo que realmente importa. Si tuviera que entrar largo en él solo me lo plantearía si este corrigiera hacia la base del movimiento lateral-alcista de los últimos años: los aproximadamente 1.600 dólares. Como resistencia tenemos la parte alta, los aprox. 3.200 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal del futuro del Paladio (PA)

Buenos días. Querría saber cómo ve estas dos acciones en las que estoy dentro con ligeras perdidas: y donde las recomendaciones siguen siendo favorables: BBVA e Iberdrola. Muchas gracias por esta sección, que nunca me pierdo. V.R.

--AMPLIANDO--

Gráfico diario de BBVA

--AMPLIANDO--

Gráfico diario de Iberdrola (IBE)

Buenas, José María. Tengo acciones de ACS compradas en agosto a 22,05 euros. La verdad que me tiene muy aburrido este valor, ya que cada no termina de arrancar y estoy planteándome vender. Pero si lo hago seguro que no para de subir, siempre me pasa lo mismo. ¿Cómo ve al valor? ¿Lo mantendría o creer que hay poco que rascar aquí? Muchas gracias por todo, un saludo. N.J.

--AMPLIANDO--

Gráfico semanal de ACS

