A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza ArcelorMittal, Airbus, Grifols, Cellnex, Talgo, Coinbase, Inditex y ACS.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenos días, Sr. Rodríguez. Tengo una posición abierta en ArcelorMittal desde el pasado 18 de febrero y le agradecería su opinión sobre este valor. Agradeciendo su atención reciba mi más cordial saludo. JM.L.

Apreciado lector, buenas tardes. Las sensaciones en los títulos de ArcelorMittal no son malas, en absoluto. Parece que poco a poco quiere reestructurarse de nuevo al alza. Aunque lo importante en este valor es que bajo ningún concepto pierda el importante soporte que tiene en el rango de los 22,80-23,30 euros. Los 23 euros en números redondos es la clave. En la medida en que no lo perfore no hay de qué preocuparse. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de ArcelorMittal (MTS)

Buenos días, José María. Ante todo, gracias por su constante ayuda a los pequeños inversores. Quisiera preguntarle por Airbus, ¿qué niveles serían aptos para entrar en el valor? Muchas gracias desde San Sebastián. Saludos. S.E.

Estimado inversor, buenas tardes. Airbus tiene dos importantes soportes de corto plazo: los huecos alcistas de los 103,12 y los 94,12 euros. En teoría en esos niveles se puede intentar por cuanto los ‘gaps’ son por definición zonas de soporte. Ahora bien, en términos de medio plazo el valor, dilataciones aparte, sigue desplazándose lateralmente desde hace aproximadamente un año. Aunque para confirmarse la salida al alza del lateral y por lo tanto el inicio de un nuevo impulso alcista necesitamos que el título salte en velas semanales por encima de la resistencia de los 121 euros. En cuyo caso es muy probable que se dirija a los máximos históricos en los 140 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Airbus (AIR)

Buenos días. Los valores que más me interesan son Grifols, Cellnex y Talgo. Saludos. EM.A.

Estimada lectora, buenas tardes. Comenzando por Grifols le diré que en la medida en que el precio cotice por debajo de los 17,30-17,60 euros no tendremos la más mínima señal de fortaleza. Lo único interesante es que al menos el soporte decreciente en el que se viene apoyando desde hace un año está provocando importantes rebotes (fases de reacción). Pero poco más porque la tendencia de fondo sigue siendo bajista. Ahora bien, un cierre semanal por encima de los 17,30 euros con holgura activaría una importante señal de compra en términos de corto plazo. Pero hasta entonces, si es que ese escenario se confirmara, no tendremos nada de nada.

En cuanto a Cellnex y a pesar de las subidas de los últimos días estas encajan dentro de lo que es un simple rebote y poco más. Rebote que le puede terminar llevando hacia la resistencia de los aproximadamente 46,70 euros que es por donde pasa ahora mismo la directriz bajista de los últimos meses. Tiene otra resistencia importante en el hueco bajista de los 47,50 euros (sesión del 6 de enero). Más allá del rebote no veo nada interesante en el valor en este momento, ya que figura de vuelta no presenta.

Por último, en cuanto a Talgo lo único interesante es que podemos decir que el precio se ha frenado a las puertas del importante soporte de los 3,70 euros (los mínimos de enero del año pasado). O dicho con otras palabras, presenta un importante soporte en el rango de los 3,70-3,75 euros. Mientras este aguante dejaremos la puerta abierta a la posibilidad de que el rebote tenga continuidad. Pero si terminara cediendo es probable que se dirija de nuevo a los mínimos históricos del peor momento de la pandemia (2,91). Saludos.

Muy buenas, Sr. Rodríguez. Lo primero, darle las gracias por su sección y sus consejos. Mi pregunta es sobre Coinbase compradas a finales de enero a 180 dólares. Soy un total convencido del bitcoin a largo plazo y creo que al final Coinbase se tendrá que beneficiar de ello. ¿Qué opina? Gracias por su ayuda, un saludo. C.V.

Apreciado inversor, buenas tardes. Coinbase es un valor en caída libre absoluta, lo que no quiere decir con ello que no pueda rebotar. El precio sigue desplazándose por debajo de una directriz bajista bastante precisa desde los altos del mes de noviembre. Digamos para poder hablar de un potencial cambio de tendencia al alza necesitaremos que al menos se supere la importante resistencia que tiene en los 205,88 dólares (el último máximo decreciente). Mientras cotice por debajo no tendremos ninguna señal de fortaleza dentro de la actual fase correctiva. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, Sr. Rodríguez. ¿Cómo ve una entrada a los precios actuales en Inditex a un par de años vista? Gracias. A.T.

Estimado lector, buenas tardes. A un par de años vista cabe pensar que Inditex esté por encima de los niveles actuales o eso dice la lógica. Pero nadie lo sabe, no se engañe. Ni un servidor ni nadie tenemos la bola de cristal. Lo que sí que sabemos es que el valor sigue muy débil, más que la media del mercado. Este tiene una importante resistencia en el hueco bajista semanal de los 24,24 euros y no podemos descartar que termine visitando los mínimos de la semana pasada en los 18,55 euros y por debajo tenemos los mínimos del peor momento de la pandemia en los 17,80 euros. Estas son las dos grandes zonas de control por abajo: los 17,80 y los 18,55 euros.

Poco más podemos decir de un valor que sigue en fase correctiva y que se nos está girando a la baja con fuerza lejos del hueco bajista semanal de hace un par de semanas. Por el momento no veo una ventana de ‘trading’ alcista en la compañía textil. Gracias a usted, un saludo.

Buenas, José María. Llevo dos años invertido en ACS y después de todo lo que he sufrido con este valor le gano un 10%. Estoy demasiado aburrido con esta acción y no sé si vender y comprar otro valor. Pero seguro que si lo hago no parará de subir. Lo estoy viendo. ¿Qué opina? ¿Si las mantengo y le doy otra oportunidad, dónde colocaría un ‘stop’? Gracias y saludos desde Tuy. M.F.

Apreciado inversor, buenas tardes. ACS está atacando importantes resistencias en este momento, los máximos anuales. Un cierre semanal con holgura por encima sería un primer aviso a navegantes de que algo puede estar empezando a cambiar en el valor. Sin duda. Aunque lo más importante ahora mismo es el triple apoyo al importante soporte de los 20 euros. El título nos ha dejado muy claro que de aquí no cae más. Y eso nos dice dónde está el soporte a respetar en todo momento, que no es poca cosa. Digamos que le daría una oportunidad más al valor dada la renovada fortaleza de las últimas semanas. Gracias a usted, un saludo.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.