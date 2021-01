A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza IAG, Amadeus, Telefónica, Repsol, Inditex, Airtificial, PharmaMar y Acciona.

Buenos días, ¿cómo ves la evolución de IAG y Amadeus, en los próximos meses? Muchas gracias. Un saludo. R.F.

Estimado inversor, buenas tardes. IAG lo analizamos hace justo una semana y todo sigue igual. Estamos a la espera de ver si es capaz de superar la resistencia que tiene en los dos euros. Por encima de esta tendremos una importante señal de fortaleza, antesala de lo que puede ser un rápido movimiento hacia la resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de marzo (coincidiendo con un retroceso del 38,2%), en los 2,62 euros. Este hueco se rellenó en el rebote de junio, pero no se ha cerrado o lo que es lo mismo anulado. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los 1,44 euros.

De Amadeus, decir que el gráfico es muy parecido al de Inditex. Me quiero quedar con los mínimos y máximos crecientes que sigue construyendo desde marzo de 2020. En el más corto plazo todo apunta a que el precio puede poner a prueba el soporte que presenta en los 54,75-55 euros (los máximos de junio). Por arriba tenemos el último máximo creciente (66,76) y el hueco bajista semanal de los 70,96 euros. Dentro del castigado sector del turismo puede decirse que Aena y Amadeus están mostrándose mucho más fuertes que el resto (IAG, Meliá, NH, Airbus, etcétera). Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Me gustaría que me diera sus sabios consejos para entrar en Telefónica, Repsol e Inditex con sus soportes y resistencias, para corto y medio plazo. ¿Piensa que pueden tener más recorrido? Muchas gracias por sus consejos, son de gran ayuda. JM.J.

Apreciado lector, buenas tardes. Telefónica está tratando de dejar atrás la resistencia que presenta en los máximos de diciembre. Pero al menos el último tramo al alza le ha llevado a marcar un primer máximo creciente. De manera que tenemos mínimos y máximos crecientes de corto plazo, que no es poca cosa. Dicho esto, correcciones aparte, tengo la sensación de que esta puede ser la buena en el sentido de que la operadora trate de dirigirse hacia la importante resistencia que tiene en el hueco bajista semanal de marzo en los 4,63 euros. Ahí es donde tenemos la siguiente gran resistencia a vigilar, y por encima la directriz bajista de largo plazo en los 5,60 euros. De todas formas, sepa que Telefónica sigue siendo a pesar de las últimas subidas uno de los valores más débiles del Ibex con mucha diferencia.

Acerca de Repsol, le tenemos atacando por enésima vez la importante resistencia que tiene en el hueco bajista semanal de marzo (8,756). Este ‘gap’ se ha rellenado en su totalidad en varias ocasiones, pero todavía no se ha cerrado, o lo que es lo mismo anulado. Aunque de tantas veces que lo está atacando ya casi que me fijaría más en la resistencia que presenta en los máximos de junio de 2020: el último gran máximo decreciente en los 9,19 euros. Por encima de aquí ya podremos decir que algo estaría empezando a cambiar (para bien) en el título. Mientras tanto y a pesar del importante rebote desde los mínimos de octubre seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes de largo plazo.

Por último y en cuanto a Inditex le tenemos desplegando un pequeño lateral y en la medida en que no perfore el soporte que presenta en los mínimos de diciembre (24,93) no podemos descartar que más pronto que tarde intente atacar la resistencia de los 28,28 euros. Por encima el siguiente objetivo lo encontramos en los máximos de 2020 en los 31,75 euros. De los tres, se diría que Inditex es el que más fortaleza demuestra y Telefónica el más débil. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Hola, ¡buenos días! ¿Podría analizar Airtificial? Con gráficos, por favor. Gracias. A.M.

Estimado inversor, buenas tardes. Airtificial está dando forma a un triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes) de continuidad de tendencia (alcista). Si nos creemos la figura que tenemos delante (banderín) cabe apostar porque en las próximas sesiones/semanas ataque la resistencia que presenta en los 0,1488 euros y por encima se confirmaría un nuevo impulso alcista, con proyección de subida en los aprox. 0,28 euros (el mástil). Y no se preocupe por el gráfico, de hecho no hay análisis técnico que valga sin gráfico. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Mi pregunta es sobre PharmaMar después de las últimas e importantes caídas. ¿Qué soportes y resistencias tenemos? ¿Dónde puede estar el momento de entrar? Gracias y saludos. C.G.

Apreciado lector, buenas tardes. PharmaMar lo analizamos este martes (léalo aquí). La fase correctiva iniciada desde los máximos de octubre sigue su curso. De hecho, los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, intactos. Y en el muy corto plazo le tenemos atacando la importante resistencia que tiene en el hueco bajista diario de principios de diciembre en los 93,60 euros. Cerrarlo será una primera señal de fortaleza de corto plazo. Por encima tenemos otra importante resistencia en el último máximo decreciente (99,30). PharmaMar es un título alcista en términos de medio plazo, pero en el corto sigue en fase de ajuste y desplegando erráticos y violentos movimientos tanto al alza como a la baja. No veo claro ninguna entrada en el momento actual por cuanto figura de vuelta no tenemos y por el momento todo sigue formando parte de un simple rebote fruto de la importante sobreventa tras las caídas de los últimos meses. Un saludo.

Buenos días, José María. Tengo un problema frecuentemente y es que no sé cuándo vender, colocar el ‘stop loss’. Ahora la duda me afecta con Acciona. Creo que esta ha completado un doble suelo y va camino de cumplir su objetivo de subida. Pero también tiene un porcentaje muy alto del capital posicionado a la baja (cortos), así que quiero que explique con su experiencia como afectaría esto en este caso y me diese un ‘stop loss’ de venta. La duda me asalta porque los bajistas no abandonan aún sus posiciones. Un saludo y muchísimas gracias desde Navarra. C.SA.

Estimado inversor, buenas tardes. No se complique la vida más de la cuenta. Los cortos (inversores que abren posiciones bajistas) también se equivocan. Y el hecho de que haya un porcentaje más o menos alto de posiciones bajistas no garantiza nada. Y si no que se lo digan a todos los cortos de Tesla, que han perdido miles y miles de millones de dólares el pasado ejercicio. Un servidor se limita a analizar el precio, que al fin y al cabo es lo único que nos importa. No hay otra cosa.

Dicho esto, el gráfico de Acciona no puede ser más alcista. Le tenemos dejando atrás la resistencia que presenta en los máximos de principios de 2020 y por lo tanto ya no hay resistencias importantes hasta los máximos históricos que alcanzó en noviembre de 2007 en los 154 euros. Y hacia ahí se dirige. En cuanto al ‘stop’ debe saber que este tiene que ser muy generoso (tendencialmente) en el sentido en que en la medida en que el precio no perfore la directriz alcista en la que se viene apoyando el título desde 2012 no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de estructura alcista de largo plazo. Muchas gracias a usted, un saludo.

