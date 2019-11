A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Home Depot, United Technologies, Santander, Euro Stoxx 50, Bausch Health, Renault, Rovi y Global Dominion.

Buenos días. Ruego me indique ‘stop loss’ (a cierre diario o fijo) y precio de salida para: Home Depot compradas a 238,38 dólares y United Technologies a 139,63 dólares. Muchas gracias. Un saludo. J.T.

Estimado inversor, buenas tardes. El problema de Home Depot es que, tras las importantes caídas de los últimos días, poco a poco, se nos está acercando a niveles de soporte importantes. Como es la base del canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde principios de año. Y la base en este momento pasa por los aproximadamente 215 dólares. Mientras que, por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos el imponente y reciente hueco bajista de los 238 dólares. Vamos a ver cómo se comporta el título en la base del canal, ya que la perforación de este sería una más que preocupante señal de debilidad. Pero lo cierto es que, aunque violentas, las últimas caídas no significan nada porque el precio sigue encajado dentro de un impecable canal alcista. Por debajo del canal este presenta un importante soporte en el hueco alcista de los 208 dólares (sesión del 20 de agosto).

Gráfico diario desde noviembre de 2018

En cuanto a United Technologies, es un título muy interesante. Puesto que le tenemos en subida libre tras saltar por encima de la resistencia (ahora soporte) de los 144 dólares. De hecho, lo lógico es que ahora se dirija ahí, para comprobar la fortaleza del nuevo soporte, antes resistencia. Lo cierto es que, en teoría, cualquier corrección que le acerque al soporte de los aprox. 135 dólares se debería interpretar como una nueva oportunidad para intentarlo de nuevo al alza en el título. Sin lugar a dudas, es un título claramente alcista, como lo es Wall Street en su conjunto. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde abril de 2017

Hola, quisiera que analizara a corto, medio y largo plazo Banco Santander y Euro Stoxx 50. Gracias. Un saludo. P.A.

Apreciada lectora, buenas tardes. En el más inmediato corto plazo tenemos a los títulos de la entidad cántabra en zona de soporte, en la directriz alcista que une los mínimos crecientes de los últimos dos meses. Pero no nos engañemos, Santander es claramente bajista. De hecho, es de los títulos del sector financiero que peor lo está haciendo desde que anunciara los últimos resultados. Tanto, que en la medida en que no salte por encima de la directriz bajista (ahora en los 4,05) no tendremos la más mínima señal de fortaleza en la entidad cántabra. Es más, de hecho, solo comenzaremos a mirarle con otros ojos por encima de la resistencia que presenta en los máximos de este verano (4,15).

Gráfico diario desde abril de 2016

Las recientes caídas de los últimos días en las bolsas del Viejo Continente, no significa nada dentro del océano alcista de los últimos meses. De hecho, lo lógico, lo más probable es que el Euro Stoxx 50 (SX5E) trate de comprobar la fortaleza del nuevo soporte (antes resistencia) que le confería la directriz bajista. Es decir, a priori la zona de los 3.600 puntos parece un nivel de precios interesante para subirse al tren de las compras, puesto que simplemente estaríamos ante un simple ‘throw back’ a la antigua directriz bajista, ahora soporte. Un saludo.

Gráfico semanal desde enero de 2015

Buenos días. Tengo acciones de Bausch Health a 14 dólares canadienses (CAD). Hace unas semanas tenía muy mala pinta y ha recuperado todo y algo más. Me gustaría conocer su opinión. ¿Y dónde se plantearía entrar en Renault? Saludos. B.CD.

Estimado lector, buenas tardes. Pues sí, espectacular la subida de Bausch Health en el último mes y medio. Además, se acaba de llevar por delante la resistencia de los 36 CAD. Desde luego que está dando claros síntomas de recuperación, de fortaleza. Cuando se tiene un ‘rally’ como el actual a lo que único que de alguna manera podemos acudir es a colocar un ‘stop profit’ dinámico en velas semanales. O lo que es lo mismo, en la medida en que no tengamos un cierre semanal por debajo del mínimo semanal previo, mantendremos las posiciones largas/alcistas en el título. La siguiente zona de resistencia se encuentra en los 42,25 CAD: los máximos de agosto de 2016.

Gráfico semanal desde abril de 2015

En cuanto a Renault, es un título que no tocaría para nada. Y lo hiciera, si acaso, me lo plantearía en la zona de soporte de los ahora 37,50 euros, que es por donde pasa la base (zona de soporte) de un impecable canal bajista de largo plazo. Lo cierto es que pocos títulos son tan bajistas como es el del caso que no ocupa: desde los máximos de 2018 acumula una caída del 55% y sin visos de cambiar de tendencia. Mejor al margen. Un saludo.

Gráfico semanal desde 2011

Buenos Días. Me gustaría conocer su opinión sobre la farmacéutica Rovi, ya que tengo acciones y me parece que no lo está haciendo mal. Por otra parte, ¿qué opinión tiene de entrar en Global Dominion con los precios a los que está ahora? Gracias. B.

Apreciado inversor, buenas tardes. Rovi es una maravilla de título, prueba de ello es que le tenemos en subida libre absoluta, aunque en el corto plazo le tenemos en plena zona de resistencia: la parte alta del impecable canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde finales de 2016. El problema es que aun cuando corrigiera hacia la base del canal, ahora en los 18 euros, seguiría siendo alcista. No estoy diciendo que lo vaya a hacer. Pero lo que debemos saber es que en la medida en que siga construyendo mínimos y máximos crecientes solo cabe seguir haciendo una cosa: subir. Es un clarísimo mantener.

Gráfico semanal desde 2014

En cuanto a Global Dominion, parece tratar de reaccionar desde la zona de soporte que le confiere la base del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde mediados de 2018. Corrección que, en principio, vendría a drenar/ajustar proporcionalmente las subidas de los años previos. Pero es cierto también que en la medida en que no rebote con claridad no me lanzaría a la piscina, pues de alguna manera no está siendo capaz de despegar con claridad desde niveles de soporte, en mi opinión, claves. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde abril de 2016

