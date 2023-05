A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Tesla, Nasdaq, Acciona, Solaria, Grifols, Endesa, IAG y Elecnor.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Héctor O. Buenos días Sr Nuez. ¿Sería tan amable de darme su opinión de experto sobre Endesa y Grifols? Gracias.

Buenos días Héctor. Endesa cae tras la presentación de resultados. La eléctrica se frena en las inmediaciones de los máximos anuales que presenta en los 20,49 euros. No obstante, su aspecto técnico es bueno y lo seguirá siendo mientras que se mantenga cotizando por encima de los 19,58 euros. Si pierde estos precios se ralentizará su escalada alcista, aunque sin olvidar que mantiene una clara tendencia alcista desde los mínimos de octubre del pasado año. La resistencia clave se encuentra en los 20,49 euros. Si consigue superar estos precios es probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta los máximos históricos que presenta en los 21,49 euros.

Grifols sube con fuerza tras presentar resultados. La compañía logra superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 9,98 euros y se anima a atacar la media de 200 sesiones. Si consigue superar estos precios es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 12 euros, aunque todo esto dentro de una tendencia bajista principal. Su aspecto técnico a medio y largo plazo es complicado. No descartamos ver una vuelta de las ventas en cualquier momento.

Julián M. Encantado de saludarle Don César. Tengo acciones compradas de IAG y me gustaría mantenerlas. ¿Hasta dónde cree que podrían subir? ¿Cómo ve Acciona para las próximas semanas? Gracias y saludos.

Buenos días Julián. IAG es un valor que me gusta para las próximas semanas. Tras sujetarse en la media de 200 sesiones todo parece indicarnos que podría estar a punto de confirmar el final del movimiento lateral en el que se ha venido moviendo el último mes y medio. La superación de la resistencia de los 1,7370 euros nos hace pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 1,90 euros, y sin descartar un ataque a los máximos históricos que presenta en los 1,9535 euros.

Acciona es, por el contrario, un valor que no me gusta demasiado tras las últimas caídas. La compañía ha perdido el soporte de los 170 euros y se acerca peligrosamente al soporte clave de los 161,40 euros. Ojo que si pierde este nivel de precios se confirmaría un cambio de tendencia y podríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 150 euros. No deberíamos interesarnos por la compañía mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 190 euros.

Willy B. Buenos días. Mi pregunta es sobre el Nasdaq y Tesla. ¿Cómo las ve por técnico para las próximas semanas? Saludos.

Buenos días Willy. El Nasdaq ofrece un buen aspecto técnico para las próximas semanas. El selectivo tecnológico se ha sujetado en la media de 200 sesiones y, tras superar la resistencia de los 12.880 puntos, se mueve en una banda lateral. En las últimas jornadas estamos viendo que se encuentra perforando la resistencia de los 13.200 puntos. Esto es una muy buena señal que nos invita a pensar en un ataque inmediato a la resistencia de los 13.720 puntos. Si supera estos precios podríamos acabar viendo un ataque al nivel de los 15.000 puntos.

Tesla sigue cotizando por debajo de la media de 200 sesiones. La compañía del Nasdaq no ha podido subirse por encima de estos precios, y eso que lo ha intentado hasta en dos ocasiones en este 2023. Las subidas de las últimas sesiones le están llevando a cubrir el hueco bajista que se dejara en los 180,50 dólares. No obstante, la resistencia clave se encuentra en los 220 dólares. No veremos una vuelta a la senda alcista mientras que se mantenga cotizando por debajo de este nivel de precios.

José María G. Buenos días. Quisiera que me analizara Solaria y Elecnor. Gracias y enhorabuena por su sección.

Solaria lleva cayendo en barrena desde que, a comienzos de año, dibujara los máximos anuales en los 20,35 euros. Estas fuertes caídas del 35% han llevado a su cotización a perder los mínimos de octubre del pasado año que dibujara en los 14,01 euros. Tras un pequeño pull back a estos niveles, parece que podríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 12,075 euros, mínimos del pasado año. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 14,83 euros, máximos del pasado viernes.

Elecnor se encuentra dando forma a un throw back a la media de 200 sesiones. Actualmente se encuentra atacando la resistencia de los 12 euros. Si consigue superar estos precios parece probable que podamos ver una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 13 euros, máximos del pasado año. Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 10,90 euros, último apoyo en la media de 200 sesiones. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de estos precios.

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Vortex Solutions no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente de que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.