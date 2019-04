Consultorio de análisis técnico: Sabadell, Gamesa, Bayer, Grifols, Vidrala y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Ercros, Sacyr, Grifols, Siemens Gamesa, Bayer, Banco Sabadell, CAF y Vidrala.

Buenos días José María. Sigo a diario de sus análisis. Le ruego me informe sobre Ercros, que las tengo a ocho euros. He visto informaciones de que puede llegar, incluso, a los seis euros y pico. Gracias y saludos. JL.B.

Estimado inversor, buenas tardes. Ya hemos hablado largo y tendido en esta sección en numerosas ocasiones acerca de las recomendaciones. Ojalá el mercado fuera tan fácil como que los precios de las acciones se muevan (más allá de momentos muy puntuales) hacia los precios objetivo de los distintos brókers/bancos. Más bien ocurre todo lo contrario, la gran mayoría de las recomendaciones van siempre por detrás de los precios tanto al alza como a la baja.

Dicho esto, Ercros ha deteriorado su aspecto técnico desde que el precio perforara la base del canal alcista y, además, se llevara por delante el soporte de los 3,02 euros. El rebote de los últimos días puede tratarse de un simple ‘pull back’ hacia la antigua base del canal, antes soporte y ahora resistencia. Resumiendo, no es un título que me guste. Desde finales de agosto tenemos máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. Más bien todo lo contrario. En el muy corto plazo presenta una importante zona de resistencia en la zona de los 3,5 euros, por donde pasa la directriz bajista de los últimos meses. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Ercros desde septiembre de 2016

Buenos días José María. ¿Qué me puede decir acerca el brusco giro a la baja de Sacyr de la semana pasada? Muchas gracias. JM.I.

Apreciado lector, buenas tardes. Sacyr nos ha defraudado en lo que al muy corto plazo se refiere. No hace mucho lo analizamos y decíamos que nos gustaba, en base a una potencial formación de implicaciones alcistas en ‘cabeza y hombros’ invertido y se ha venido abajo con fuerza tras perforar soportes. En ese mismo análisis y por si acaso, colocamos un ‘stop loss’ por debajo de los 2,20 euros y decíamos que si se perforaba el título daría al traste con la figura, como así fue. La figura falló, algo que siempre decimos que puede ocurrir. Ni el análisis técnico ni ningún otro tipo de análisis/herramienta son infalibles. Pero siempre es importante saber dónde colocar el ‘stop’, esto no lo olvide nunca.

Gráfico diario de Sacyr en el último año

Dicho esto, parece que Sacyr ha entrado en fase de ajuste o de reacción proporcional a las importantes subidas previas. O lo que es lo mismo, puede desplegar en las próximas sesiones/semanas un movimiento lateral-bajista que sirva para ajustar el impulso alcista que le ha llevado en tres meses desde el 1,5 hasta los 2,4 euros (+60%). Dicho esto, en el más corto plazo las zonas de control por abajo (soporte) y por arriba (resistencia) las encontramos en los 2,10 y los 2,37 euros respectivamente. Gracias a usted, un saludo.

Hola, me llamo Raúl y mi consulta es referente a Grifols, ¿cómo la ven? Saludos. R.G.

Apreciado lector, buenas tardes. Grifols es un título claramente alcista en términos de largo plazo, ya que desde 2014 este se está desplazando dentro de un impecable canal alcista. Ahora bien, en el corto plazo presenta una importante resistencia en la directriz bajista (con tres puntos de tangencia) que une los impecables y sucesivos máximos decrecientes desde junio de 2018. De lo que se deduce que, en la medida en que no salte por encima de esta resistencia no tendremos ninguna señal de fortaleza dentro de la actual estructura de los precios. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo tenemos en los 24,5 euros y de mayor relevancia todavía tenemos la zona de los 21,80-22 euros. Un saludo.

Gráfico diario de Grifols desde mayo de hace dos años

Buenos días, mi consulta es referente a Gamesa. ¿Cómo ve el valor y cuál puede ser su proyección? Gracias. A.G.

Estimado inversor, buenas tardes. Siemens Gamesa lo analizamos este martes en Bolsamanía (lea aquí el análisis). En cualquier caso, comentar que estamos hablando de un título claramente alcista desde el pasado mes de octubre. Pero que cotiza cerca de resistencias importantes, como es la parte alta del canal por el que se está desplazando el precio desde octubre de 2018. Estamos hablando de un claro mantener en cartera, pero lo que no tiene mucho sentido es subirse ahora al tren de las compras. Este ya pasó hace mucho tiempo. Es más, hemos de observar que la zona de los 16 euros es resistencia, por tratarse del 50% del imponente hueco bajista que dejó el título en la sesión del 27 de julio de 2017. Y por encima y de mayor relevancia todavía la zona de los 17-17,20 euros, el ‘gap’ bajista en su totalidad. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Gamesa desde mayo de hace dos años

Hola, buenos días. Querría saber su opinión para entrar en Bayer, voy a largo plazo. ¿Cree que volverá a acercarse al soporte de los 53 euros? Un saludo y muchas gracias. R.YD.

Apreciado lector, buenas tardes. Pues no lo sé, pero eso es lo de menos. Como ya comentamos tiempo atrás la zona de los 53 euros era un potencial soporte a tener en cuenta, sobre todo porque este nivel funcionó como resistencia en 2008 y en 2011. Y lo cierto es que el título de Bayer ha rebotado en niveles ligeramente por encima, tras marcar un mínimo anual en los 54,50 euros. Por lo tanto, se puede decir que si bien es cierto que el titulo sigue siendo bajista (máximos y mínimos decrecientes) y que estamos lejos de tener figura de vuelta al alza, si hay/había un momento para intentarlo al alza en la farmacéutica es/era justo ahí. Dicho esto, en el muy corto plazo no descartamos un rebote hacia la resistencia que presenta en el hueco bajista de los 68 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Bayer desde 2007

Buenos días José María, me gustaría saber si es interesante comprar acciones de Sabadell. No hace mucho leí en vuestra página que un bróker (no recuerdo el nombre) le daba un potencial del 70%. Muchas gracias por esta sección que nunca me pierdo. Saludos.

Estimado lector, buenas tardes. Le digo lo mismo que hemos comentado al principio del consultorio. Las recomendaciones son lo que son, simples recomendaciones. Y ni mucho menos esto quiere decir que los precios se tengan que dirigir hasta ahí. Nada más lejos de la realidad. Dicho esto, Sabadell sigue siendo de los títulos más bajistas de nuestro mercado a día de hoy. Basta con mirar lo impecable de los máximos y mínimos decrecientes, además del canal bajista en el que se encuentra encajado el precio. El último rebote le está acercando a niveles de resistencia importantes: los 1,01-1,04 euros. En la medida en que no sea capaz de saltar con fuerza por encima de la parte alta del canal no tendremos la más mínima señal de fortaleza en los títulos de la entidad financiera. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Sabadell desde principios de 2018

Hola. Me gustaría un análisis sobre CAF. Es un valor que estoy siguiendo y quisiera contrastar algunas conclusiones que he sacado por mi cuenta con la de algún experto en el análisis técnico. Muchas gracias. I.R.

Apreciado lector, buenas tardes. CAF es un título en ‘subida libre’ absoluta y con eso, en realidad, está todo dicho. Este presenta un importante soporte como se puede observar en el gráfico en los 32 euros. Y tras un doble apoyo en el mismo se ha reestructurado claramente al alza. Ahora bien, presenta una potencial zona de resistencia en el rango de precios comprendido entre los 45-46 euros. Desconozco si está o no invertido, pero si lo está, mantenga las posiciones sin ningún problema. Lo que no quita para que en cualquier momento experimente un ajuste/corrección de las importantes subidas previas. Y si no lo está, un servidor no entraría. No tiene sentido hacerlo cuando el tren ya pasó hace mucho tiempo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de CAF desde 2010

Buenos días. Mi consulta es sobre Vidrala, doblemente por técnico y fundamentales. Por técnico, querría que me confirmara mi apreciación de estar dando lugar a un triple cruce de medias móviles con implicaciones altamente alcistas. Y por otro lado, si se van a prohibir los envases de plástico, supongo que los líquidos habrán de ser contenidos en algún recipiente, se me ocurre que de vidrio. Blanco y en botella, de Vidrala claro. Muchas gracias. J.SC.

Estimado inversor, buenas tardes. En la parte fundamental un servidor no se mete, no es mi especialidad. Dicho esto, en realidad el gráfico de Vidrala es mucho más sencillo que todo eso. Simplemente, observe el impecable canal alcista por el que se está desplazando el título desde 2010. La última gran corrección del mercado le ha llevado a la base del canal (soporte) y desde ahí se está reestructurando claramente al alza. Puede decirse que en la medida en que no se perfore el soporte de los 67 euros no tendremos la más mínima señal de debilidad y, por lo tanto, la posibilidad de volver a la zona de máximos históricos es un escenario que para nada se puede descartar (91,2). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Vidrala desde finales de 2007

