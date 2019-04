Consultorio de análisis técnico: MásMóvil, Ence, Inditex, Naturgy, Unicaja y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Deutsche Post, Ence, IAG, Tesla Motors, Unicaja, Naturgy, MásMóvil e Inditex.

Buenos días Sr. Rodríguez. Me gustaría conocer su opinión sobre un valor del Dax 30: Deutsche Post. Estoy en el valor, comprado a 34 euros y quisiera saber si en este año podría el valor acercarse a este precio, o por el contrario es mejor desprenderse de él. Muchas gracias. M.MR.

Estimado inversor, buenas tardes. Deutsche Post es un valor muy interesante en el momento actual y para ello basta con mirar la impecable sucesión de mínimos y máximos creciente, así como lo impecable de la recta directriz alcista en la que se está apoyando el título desde principios de año. El único ‘pero’ pero en el muy corto plazo es que presenta una importante zona de resistencia en los 32 euros. Pero en la medida en que el precio respete la directriz alcista a la que hemos hecho referencia no hay nada de lo que preocuparse. Pueden mantenerse en cartera. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Le escribo para conocer su opinión acerca de Ence. ¿Qué es de esperar de él en las próximas semanas? Gracias. S.N.

Apreciado lector, buenas tardes. Ence sigue siendo un título peligroso. Extremadamente volátil en los últimos tiempos. Personalmente no me gusta porque, rebotes violentos aparte, sigue en fase correctiva (máximos y mínimos decrecientes). Y aun cuando rebotara hasta los seis euros simplemente estaría buscando la parte superior del canal bajista. Mientras que la perforación de los mínimos anuales (4,59) le llevaría a la base del canal. No lo veo, el titulo sigue siendo bajista y los rebotes pues eso, rebotes. Me mantendría al margen en la medida de lo posible. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días y enhorabuena por el consultorio. Me encanta leer sus análisis técnicos. Me he posicionado en IAG por sus divergencias alcista en el RSI en diario. ¿Cómo la ve? Por otro lado, estoy en Tesla desde los 265 dólares. ¿Es hora de salirse? Muchas gracias por su tiempo. Saludos. A.R.

Estimado inversor, buenas tardes. IAG está en un momento complicado a pesar de las fuertes subidas de las últimas sesiones. Este martes caía con fuerza en lo que parece haber sido un simple ‘pull back’ a la zona de resistencia, antes soporte, de los 6,5 euros. Y no descartamos que intente de nuevo buscar la zona de soporte de los 5,81 euros, coincidiendo con la base del canal lateral-bajista desde el que rebotó. En realidad, la clave de todo está en que sí o sí se respeten los mínimos anuales (5,81). Si tras la corrección actual superara la resistencia de los 6,5 euros, tendremos una pequeña figura de vuelta que le llevaría a la parte alta del gran lateral: ahora en los 7,5 euros.

Tesla está en un momento complicado, coqueteando peligrosamente con los soportes. Se encuentra muy cerca de la base del lateral/triángulo por el que se viene desplazando el precio desde 2017: la zona de los 250-255 dólares. Esta tarde publica resultados al cierre de la sesión y podemos esperar cualquier cosa en la sesión de este jueves. Es importante saber que si hay que intentarlo con este título es ahora, en soporte. Y con un 'stop loss' en precios de cierre por debajo del soporte de los 247 dólares (último mínimo de reacción) en velas semanales. Gracias a usted, un saludo,

Buenos días y gracias de antemano por el espléndido trabajo que realizáis. Me gustaría que analizara Unicaja Banco, estoy dentro a 1,05 euros y todos los bancos rebotan y fluctúan menos este. Saludos desde Granada. S.HA.

Apreciado inversor, buenas tardes. Unicaja no tiene mucho que decir. Es impecablemente bajista. Todos los rebotes se quedan por debajo del máximo del rebote anterior. Y así no sube. Además, es un título en caída libre relativa y lejos (por el momento) de construir algún tipo de figura de vuelta. En términos de muy corto plazo el soporte está en los 0,912 euros y la resistencia más inmediata en los 1,04 euros. Y dentro de este rango no hay nada que hacer. En general, los bancos que mejor aspecto tienen en este momento son BBVA, Santander y Bankinter. De vuelta ese saludo caballero.

Buenos días. Le quería preguntar por Naturgy. ¿Cree que puede seguir manteniéndose la tendencia alcista mucho tiempo más, o hay riesgo de que entre en un amplio y largo movimiento lateral? Muchas gracias. A.PS.

Estimado lector, buenas tardes. Desde 2018 tenemos un impecable canal alcista en los títulos de Naturgy. Y las últimas caídas no significan nada. Sigue siendo impecablemente alcista. Lo que no quita para que pueda buscar la base del canal, por definición soporte, ahora en los 23,50 euros. Aunque no es menos cierto que presenta un importante soporte antes: la zona de los 23,90-24 euros. Título claramente alcista, pero en fase de reacción. Gracias a usted, un saludo.

Buenas tardes. Parece que MásMóvil ha renegociado su deuda aparentemente con éxito. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo ve el valor en los próximos 15-20 días? ¿Qué puede esperarse en el medio plazo? Muchas gracias por sus interesantes análisis. A.P.

Apreciado inversor, buenas tardes. He de reconocer que esperaba bastante más de MásMóvil cuando hace unas semanas rompía con claridad y con volumen al alza. Dicho esto, la zona de soporte a respetar la tenemos en los mínimos anuales (16,68) y como resistencia tenemos la directriz bajista: ahora en los aprox. 22 euros. Evidentemente no sé qué hará en los próximos 15-20 días pero lo que sí sé es que cualquier mínima posibilidad de reestructurarse al alza pasa por respetar en todo momento los mínimos anuales. Título muy complicado en los últimos tiempos. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, José María. Me gustaría que analizase si puede ser, Inditex. Las tengo compradas a 28,10 euros y la verdad es que estoy bastante cansado de esperar para ver si recupero. ¿Cómo lo ve? ¿Merece la pena seguir esperando o las vendo ya? Muchas gracias y un saludo. V.M.

Estimado inversor, buenas tardes. Este título lo hemos analizado en varias ocasiones la semana pasada y este martes (lea aquí el análisis). Lo único que le puedo decir es que, en teoría, se dan las condiciones para que Inditex busque la zona de resistencia de los 29,85 euros. Y ahí, al menos, reduzca parte de los largos. Pero si terminara saltando por encima de los 30 euros en velas semanales, tendremos una clara figura de vuelta de importantes implicaciones alcistas en términos de largo plazo. En este momento, es un claro mantener. Gracias a usted, un saludo.

