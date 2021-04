A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Siemens Gamesa, Akamai Technologies, Apple, Roku, Occidental Petroleum, Endesa, Cellnex e Inditex.

Hola, José María. Gracias por tus análisis. Me gustaría analizaras Siemens Gamesa para ‘trading’ es un título que me gusta y ha corregido bastante. C.G.

Estimado lector, buenas tardes. Siemens Gamesa y el sector de las renovables pasan por un momento nada fácil y muy volátil en los últimos tiempos. Todo parece indicar que el precio se dirige al soporte que tiene en los mínimos de marzo en los 26,30 euros, coincidiendo con un ‘throw back’ a los anteriores máximos históricos de 2007 y de 2008. El peligro vendría con la perforación de este soporte, pues confirmaría una nueva pata bajista que encajaría a la perfección dentro de lo que sería un ‘abc’ correctivo proporcional a las importantes subidas previas: las que llevaron al valor desde los 10,60 hasta los 39,50 euros en menos de un año. Como zona de resistencia, la más inmediata la encontramos en los 33,76 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Estoy comprado en Akamai Technologies (AKAM) y me gustaría que analizara el gráfico de la empresa. Gracias. R.G.

Apreciado inversor, buenas tardes. En este momento tenemos a Akamai en zona de resistencia: el 50% de la amplia vela negra semanal de principios de febrero. Normalmente el 50% de este tipo de velas acostumbra a actuar como resistencia de corto plazo. Pero lo más interesante es que la tendencia de fondo sigue siendo alcista, como se deduce de la recta directriz alcista que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde septiembre de 2017. Directriz alcista con cuatro impecables puntos de apoyo o de tangencia y que pasa en este momento por la zona de los aprox. 95 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Me gustaría saber cómo ve a Apple y Roku. Muchas gracias por todos sus consejos. Saludos. A.R.

Estimado lector, buenas tardes. Apple siempre es uno de mis valores favoritos. Pocos son tan alcistas como este en términos de medio y de largo plazo. Al final, casi siempre que experimenta alguna corrección más o menos interesante, termina demostrando ser una oportunidad de compra. En el corto plazo, tras saltar por encima de un pequeño triángulo simétrico, cabe pensar que termine poniendo a prueba la zona de resistencia que tiene en los máximos históricos: los 145 dólares.

En cuanto a Roku, este es un valor muy alcista en términos de medio y de largo plazo. Pero en el corto está en fase de reacción y, en mi opinión, no está nada claro lo que quiere hacer. El valor se encuentra encajado dentro de un impecable canal alcista y dentro del mismo se nos ha frenado recientemente en la parte alta de este, por definición resistencia. Las zonas de control en este momento son dos: el soporte de los mínimos de marzo en los 292 dólares y por arriba el hueco bajista de los 437,28 dólares. Lo que sea que suceda antes, nos dará una pista del que puede ser el siguiente movimiento en tendencia de corto plazo. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Mi consulta es en relación a la petrolera Occidental Petroleum a la que gano un 35%. Me gustaría conocer qué soportes y resistencias hay que vigilar. Saludos desde Córdoba. M.R.

Apreciada inversora, buenas tardes. Occidental Petroleum presenta un gráfico interesante. Habrá que ver cómo cierra la vela semanal, pues el gráfico que tenemos delante es semanal. Pero se diría que justo ahora le tenemos en soporte, la zona de los aprox. 24-24,50 dólares. Es más, si nos creemos el gráfico lo que tenemos delante es un potencial doble suelo con importantes implicaciones alcistas para el precio. Personalmente me cuesta imaginar que el precio pueda dirigirse en el medio plazo a la zona de los 60-65 dólares por la magnitud de la subida. Pero a día de hoy el gráfico es el que es y en el momento actual le tenemos en zona de soporte, antes resistencia. Como resistencia, la más inmediata la tenemos en los 32,50 dólares: los máximos de marzo. Un saludo.

Buenos días, me gustaría preguntarte por Endesa y Cellnex para comprar ahora y con vistas a dos-tres años. Gracias de antemano y reciba un cordial saludo. J.MY.

Estimado lector, buenas tardes. Endesa lo analizamos el pasado fin de semana junto con Iberdrola. Digamos que le tenemos desplegando un movimiento lateral con soporte en la zona de los 20,20 euros y resistencia en los 24,40-24,60 euros (máximos históricos). Pero lo más interesante es que estamos hablando de un valor alcista en términos de medio y de largo plazo. Muy alcista, que es lo realmente importante. En el corto nos vamos a fijar en la resistencia de los 23 euros y por encima de este nivel barajaremos como escenario más probable una vuelta a los máximos históricos.

En cuanto a Cellnex, le tenemos atacando la zona de resistencia de los aproximadamente 46 euros (los máximos de marzo). En teoría, por encima de esta cabría esperar un nuevo tramo alcista que le puede llevar de nuevo a la zona de máximos históricos en los 53,50 euros. Y como zona de soporte a respetar en todo momento tenemos el rango de los 40,60-40,80 euros. En la medida en que aguanten podemos decir del valor que en el peor de los escenarios estamos hablando de un valor lateral, dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Vamos a ver si en velas semanales es capaz de confirmar por encima de los 46 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenas, José María. Tengo compradas acciones de Inditex desde el verano de 2017 y después de llegar a perderle mucho estoy pensando en venderlas ahora que las tengo a mi precio de entrada. ¿Qué me recomendaría que hiciera? ¿Las mantengo por si consigue despertar una vez ya todo vuelva a la normalidad o mejor me salgo? Muchas gracias y saludos. E.MC.

Apreciado inversor, buenas tardes. Inditex lo analizamos este martes (puede leerlo aquí). Dicho esto, es un valor que no me disgusta, al menos en la medida en que respete el soporte que presenta en los 27-27,20 euros. Mientras no lo perfore entendemos que se dan las condiciones para que este vuelva a los máximos anuales en los 30,80 euros. Y por encima los máximos de 2020 en los 31,75 euros. Gracias a usted, un saludo.

