Consultorio de análisis técnico: Ence, BBVA, CaixaBank, Acerinox, Meliá y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza BBVA, Acerinox, CaixaBank, Ferrovial, Ence, Meliá Hotels, Faes Farma y Endesa.

Buenos días. Estoy esperando entrar en estos valores, sobre todo bancos a largo plazo. No he comprado en las bajadas de agosto, de hecho, tenía orden de compra a 4,20 en BBVA y la cambié días antes por 3,89 euros. ¿Piensa que seguimos en rebote?, ¿o los mínimos están por alcanzarse aún? Agradecería también que analizaran Acerinox y CaixaBank. Gracias. M.M.

Estimada inversora, buenas tardes. Dentro de la impecable tendencia bajista de los títulos de BBVA, en el más corto plazo lo que podemos observar es cómo este se ha frenado (dilataciones aparte) en la zona de resistencia, antes soporte, de los 4,85-4,90 euros. Nivel de precios que actuó como soporte durante los meses de febrero a julio. Y ahí se nos ha frenado. En el muy corto plazo tenemos un soporte horizontal en los 4,55 euros y en la medida en que este no se perfore existe la posibilidad de buscar de nuevo la importante resistencia que presenta en la parte alta del canal bajista de medio plazo: ahora en los aprox. 5,20 euros. No descartamos que el rebote tenga continuidad, pero lo cierto es que en la medida en que sigamos teniendo máximos y mínimos decrecientes toda subida encajará dentro lo que es un simple rebote y poco más. BBVA cambiará de tendencia cuando lo haga el sectorial de bancos europeo, el EURO STOXX Banks (SX7E). Y este por el momento sigue presentando una estructura bajista.

Gráfico semanal desde finales de 2015

Sobre Acerinox, y a pesar del importante rebote de las últimas semanas, lo cierto es que todo sigue exactamente igual. Se trata de un rebote dentro de una impecable fase correctiva de fondo o primaria. Figura de vuelta como tal no tenemos y podemos observar cómo los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, intactos. Y así no se sube. Ahora bien, todo potencial cambio de tendencia comienza siendo un rebote sin importancia. De lo que se deduce que para poder comenzar a mirar a este titulo con otros ojos, hemos de exigirle que, al menos, nos construya un primer máximo creciente, es decir, que salte por encima de la resistencia que presenta en los 8,70 euros.

Gráfico semanal desde finales de 2011

Por último y en lo referente a CaixaBank, aprovechando el cierre de la vela mensual de septiembre, las sensaciones no son malas, a pesar de que no tenemos una figura de vuelta clara. Pero el título va a dejar una vela mensual cerrando claramente por encima del máximo de la vela mensual previa y con unos niveles de sobreventa mensuales que arrojan lecturas extremas. De lo que se puede deducir que en la medida en que se respete el soporte de los 1,98 euros (mínimos de este verano) existe la posibilidad de que el título esté tratando de cambiar de tendencia o, al menos, de construir un importante rebote (fase de reacción) de cara a los próximos meses. Me gusta la vela mensual con la que va a cerrar el mes de septiembre. Dicho esto, no olvide que este título comenzará a recuperar posiciones de manera sostenido cuando el sector bancario europeo lo haga. Recuerde que se trata de un movimiento sectorial en bloque, no de un movimiento del título de manera individual. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual desde principios de 2010

Buenos días. Me gustaría que nos analizara las acciones de Ferrovial. ¿Hasta qué precio debe bajar para considerar una entrada adecuada? Gracias, saludos. A.MM.

Apreciado lector, buenas tardes. Ferrovial es un claro mantener, pues no se puede ser más alcista. Además, es un título que dio una clara señal de compra y aquí lo comentamos en su momento cuando rompió al alza un amplio triángulo. Pero ahora ya es muy tarde para comprar y con eso no quiero decir que no pueda subir más. De hecho, la primera zona de soporte la encontramos en los aproximadamente 23 euros, ahí tenemos una potencial zona de soporte donde se podría intentar subirse al tren de las compras. Pero para ello hay que dejar que el precio evolucione más tiempos y nos de más información de la que ahora mismo tenemos. Este está en máximos de todos los tiempos y es complejo encontrar niveles de soporte sin que apenas haya corregido mínimamente. Es un claro mantener, pero no es compra a estas alturas del partido. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde enero de 2015

Buenos días. ¿Sería usted tan amable de informarme de los soportes y resistencias de Ence y Meliá? Muchas gracias por sus sabios consejos. JM.J.

Estimado inversor, buenas tardes. Las últimas caídas en Ence se han frenado ligeramente antes de atacar la zona de soporte que presenta en los mínimos anuales (3,118). Luego, en la medida en que el título no marque un nuevo mínimo anual todavía cabe la posibilidad de que el rebote tenga continuidad, con objetivo en la importante resistencia que presenta en los 4,10-4,11 euros. Y por encima la parte superior del canal bajista, ahora en los 4,50 euros. De marcar nuevos mínimos anuales, el siguiente soporte lo tenemos en la base del canal, ahora en los 2,90 euros. En cualquier caso, no nos engañemos. Ence sigue siendo impecablemente bajista y figura de vuelta no tenemos por el momento. Y esta, cuando se construya, le llevará su tiempo. Los importantes niveles de sobreventa diarios arrojan lecturas extremas y sugieren la posibilidad de un importante rebote en términos de corto plazo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario desde agosto de 2018

En cuanto a Meliá Hotels, la clave sigue estando en los 6,90 euros. Este título lo analizamos la semana pasada (puede leerlo aquí) y lo cierto es que venimos diciendo del mismo, desde hace semanas/meses, lo mismo. Es un claro abrir largos para ‘trading’ siempre y cuando respete en velas semanales el importante soporte que presenta en los 6,90 euros: los mínimos de 2014, de 2016 y del pasado mes de agosto. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde mediados de 2014

Buenos días, José María. Muchas gracias por su ayuda en esta sección. Le quiero preguntar por Faes Farma. Iba muy bien y parece que se ha estropeado algo su aspecto. ¿Me puede recomendar alguna estrategia para este valor, en el cuál entré a tres euros? Muchas gracias y un saludo desde Barcelona. J.

Apreciado inversor, buenas tardes. Para nada ha deteriorado lo más mínimo su aspecto técnico Faes Farma. Las últimas caídas, que han sido mínimas, parecen haber encontrado soporte en la recta directriz que une los sucesivos mínimos crecientes desde diciembre. De hecho, son numerosos los apoyos en la recta soporte que une los sucesivos mínimos crecientes desde diciembre. A día de hoy no tenemos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Es un claro mantener. Pero para aquellos que estén fuera me mantendría al margen, a la espera, ya que subirse al tren de las compras a estas alturas del partido es llegar muy tarde. Y así no se entra al mercado. En velas mensuales la estructura de precios no puede ser más alcista, o lo que es lo mismo, en la medida en que no tenga un cierre mensual que cierre por debajo del mínimo mensual previo mantendría las posiciones alcistas en el título sin ningún tipo de problemas. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde comienzos de 2016

Buenas. ¿Cómo ve a Endesa? ¿Cree que finalmente será capaz de atacar la parte alta del canal alcista de largo pazo al que vd. ha hecho referencia en numerosas ocasiones en el pasado? Gracias por esta sección, un saludo desde Valladolid. N.A.

Estimada lectora, buenas tardes. Pues lo cierto es que, sin hacer mucho ruido, Endesa continúa escalando posiciones y es rara la semana en la que no marca nuevos mínimos de todos los tiempos. Y sí, como vd. bien dice todo hace pensar que el título sigue con la mirada puesta en la resistencia que le confiere la parte alta del canal alcista de largo plazo, el impecable canal por el que se viene desplazando el precio desde finales de 2014 y cuya parte superior, por definición resistencia, pasa en este momento por los aproximadamente 26 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde comienzos de 2014

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.