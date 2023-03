A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Atresmedia, Viscofan, Ercros, Nasdaq, Apple, Bankinter, Santander e Iberdrola.

Elena D. Buenos días Sr Nuez. Llevo tiempo siguiendo sus comentarios para tomar posiciones en Bankinter. Este martes veo que está rompiendo los niveles que lleva comentando. ¿Es buen momento para posicionarse en el banco? ¿Y en Santander? Gracias.

Buenos días Elena. En efecto, Bankinter es uno de los valores del Ibex que llevo mucho tiempo siguiendo de cerca. El banco lleva unos meses moviéndose en una banda lateral justo por debajo de los máximos históricos. Este mismo martes estamos viendo que se encuentra perforando la resistencia clave de los 6,882 euros, máximos históricos. Si se confirma un cierre por encima de estos precios podríamos posicionarnos tranquilamente en la compañía con un primer objetivo de subida en los 7,50 euros, y es que se movería en subida libre sin resistencia alguna en su camino.

Santander ofrece un muy buen aspecto técnico. El banco se ha revalorizado cerca de un 40% desde comienzos de año. No obstante para tomar posiciones ahora mismo me parece que tiene mucho más riesgo que Bankinter. La subida ha sido muy vertical y actualmente se encuentra muy cerca de la resistencia de los 4 euros, lo que me haría extremar la prudencia. Yo si fuera usted me esperaría a un alto en el camino que sanee un poco las subidas de los últimos meses para plantearme tomar posiciones.

Roberto N. Encantado de saludarle Don César. Mi pregunta es sobre Iberdrola y Viscofan. ¿Cómo ve su futuro técnico? Saludos.

Buenos días Roberto. Iberdrola sigue consolidando niveles justo por encima de la media de 200 sesiones y justo por debajo de los máximos del pasado año que presenta en los 11,19 euros. Su aspecto técnico es bueno, aunque si no está posicionado yo me esperaría a que lograra subirse por encima de este nivel de precios. Esto despejaría su camino para un ataque a los máximos históricos que presenta en los 11,585 euros. Ni que decir tiene que si lograra superar estos precios se metería en subida libre, sin resistencia alguna en su camino, lo que sin duda es el mejor supuesto técnico que podemos ver en un valor.

Viscofan no puede ofrecer un mejor aspecto técnico tras ver que, hace unas sesiones, conseguía superar la resistencia de los 63,05 euros, máximos históricos. Las caídas de las últimas sesiones podrían estar dando forma a un throw back a los máximos históricos superados, por lo que parece razonable que podamos volver a ver, en cualquier momento, la vuelta de las compras. La ausencia de resistencias en su camino nos invita a pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 70 euros. Sin duda es un valor muy interesante para las próximas jornadas.

Luis M. Hola Sr Nuez. Enhorabuena por su sección que, la verdad, es muy útil. Sólo quería preguntarle por el Nasdaq y por Apple, ya que últimamente estoy viendo muchas recomendaciones positivas. Saludos.

Buenos días Luis. El Nasdaq ha conseguido sujetarse en la media de 200 sesiones, por lo que parece que podríamos estar viendo la formación de un throw back a este importante promedio. Esta figura es de continuación de tendencia, si bien para confirmarla necesitaría, si o sí, la superación de los máximos anuales que presenta en los 12.880 puntos. En cuanto confirme la superación de este nivel de precios es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 13.720 puntos. Por debajo, el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 11.830 puntos. No observaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.

Apple ha mejorado sustancialmente su aspecto técnico en las últimas sesiones. La compañía del Nasdaq ha cubierto ya el hueco alcista que se dejara al comenzar el mes de febrero, lo que sin duda es una buena noticia. Atentos que la compañía de la manzana podría estar dando forma a un throw back a la media de 200 sesiones, y parece muy probable que podamos acabar viendo la vuelta de las compras por estos precios. Muy atentos a un cierre por encima de los 157,38 dólares, máximos anuales y precios a los que se acercó este mismo lunes. Esta sería la señal que nos confirmaría una vuelta a la senda alcista y una continuación de las subidas hasta el nivel de los 175 dólares. Por debajo, el primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 140 dólares. Ojo, que si abandona estos precios es muy probable que podamos acabar viendo la anulación del cambio de tendencia que parece estar gestando.

Paco G. Buenos días. Me preguntaba si sería tan amable de analizarme Atresmedia y Ercros. Gracias y un afectuoso saludo.

Buenos días Paco. Atresmedia mantiene, desde hace semanas, un movimiento lateral de consolidación justo por debajo de la resistencia de los 3,62 euros. Estos precios se antojan clave para su evolución en los próximos meses. Si consigue superar estos precios, es muy probable que podamos acabar viendo un cambio de tendencia. Si se confirma la rotura, es muy posible que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 4,5 euros. Sin lugar a dudas, es uno de los valores a tener en cuenta en las próximas semanas. El primer nivel de soporte se encuentra en los 3,36 euros. Sólo con el abandono de este nivel de precios nos plantearíamos una complicación de sus buenas perspectivas técnicas.

En cuanto a Ercros, comentar que viene dando muestras de una tremenda fortaleza en su serie diaria de precios. A mediados del pasado mes de febrero pudimos ver que conseguía superar la resistencia clave de los 3,91 euros y, tras un posterior apoyo, ha continuado con su escalada alcista. Lo más normal es que siga escalando posiciones con sus respectivas correcciones, pero la verdad es que ofrece un buen futuro técnico que podría acabar por llevar a su cotización a los máximos de 2018 que dibujara en los 5,14 euros. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 3,785 euros, mínimos de la última corrección.

