A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Ence, ACS, Acciona, Reig Jofre, Ferrari, Netflix, Lithium Americas Corp y NIO.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Muy buenos días, José María. Antes de nada, agradecerle su labor. Mi pregunta es sobre ACS y Ence. ¿Cree que es buen momento para entrar en estos dos valores? Muchas gracias. F.B.

Estimado inversor, buenas tardes. Empezando por Ence le diré que este ha intentado recientemente superar resistencias importantes, como es la parte alta del canal bajista, así como cerrar el hueco bajista semanal de los 3,25 euros. Y no solo no lo ha conseguido, además el precio se ha girado con claridad a la baja, dejándonos claro (si es que quedaba alguna duda) dónde está la resistencia a batir para poder empezar a pensar en un antes y un después en el título. Ence sigue siendo bajista y en la medida en que no salte por encima de los 3,25 euros en velas semanales no me fiaré del mismo.

Gráfico semanal de Ence

En cuanto a ACS, y tras cerrar el hueco bajista semanal de los 23,08 euros, se puede intentar por el lado largo (alcista) siempre que el precio respete el soporte que presenta en el último mínimo creciente, los 19,13 euros. Mientras lo respete no descarto que se termine dirigiendo a la resistencia que presenta en la directriz bajista, ahora en los aprox. 29 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Me gustaría que analizase Acciona de cara al medio plazo y si cree una buena decisión entrar ahora en el valor. Parece, además, que ha dado forma a un h-c-h invertido en gráfico semanal. Muchas gracias. I.C.

Estimado lector, buenas tardes. Acciona es de los títulos que más me gustan del Ibex en el momento actual. Ya no solo porque se ha apoyado recientemente en la directriz alcista de largo plazo, que también. Resulta que el precio está dando forma a un claro doble suelo, con importantes implicaciones alcistas para el precio. De hecho, no descarto que, con sus correcciones contra tendencia, se dirija a los máximos anuales en los 123,95 euros. Y por encima los máximos históricos en los 154 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. D. José María. A ver si tengo la suerte de que elija mi consulta… le agradecería el análisis de Laboratorios Reig Jofre, toda vez que se le observa una reacción (quizá duradera) por el efecto Covid. Gracias por ayudarnos. Feliz día. J.B.

Apreciado inversor, buenas tardes. Reig Jofre sigue siendo alcista en el corto plazo y tenemos el precio en plena zona de soporte, a las puertas de la directriz alcista en la que se viene apoyando el precio desde finales de marzo, coincidiendo aproximadamente con la zona de soporte (antes resistencia) de los 3,50 euros. Resumiendo, si hay un momento en el que subirse al tren de las compras en este título, al menos en lo que al corto plazo se refiere, es justo ahora. Gracias a vd. caballero, un saludo.

Estimado equipo de Bolsamanía, en primer lugar muchas gracias por la ayuda que aportáis a inversores que estamos empezando. Hoy querría preguntar por Ferrari. Veo un buen punto de entrada cerca del soporte de la media de 200 sesiones y con una buena tendencia alcista. ¿Cómo lo ve? Muchas gracias. P.MM.

Estimado lector, buenas tardes. Si es habitual seguidor de nuestra página sabrá que un servidor no es muy amigo de utilizar la MM200 diaria, porque falla mucho. Es una media orientativa, nada más. Pero no me parece operativa. Sin embargo, soy un convencido total de la MM200 semanal, pero no de la diaria. Dicho esto, Ferrari se ha frenado en seco en la resistencia que le confiere el hueco bajista diario de los 160 euros. Ahí se ha frenado en numerosas ocasiones en los últimos días, pero no ha sido capaz de cerrar este hueco. Pero justo en el día de hoy lo está intentando de nuevo. Un cierre por encima de los 160 euros sería una importante señal de fortaleza, antesala de un ataque a los máximos anuales e históricos en los 169,95 euros. Y por encima se colocaría en subida libre absoluta. Sin duda alguna es uno de los títulos más interesante del panorama europeo. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, ¿cree que Netflix se irá otra vez por encima de máximos una vez finalizada la corrección? La realidad es que los resultados que presentó no son malos y sin embargo el precio se desplomó. Muchas gracias. I.P.

Apreciado inversor, buenas tardes. No quiera buscar correlación entre los resultados y el movimiento de los precios de las acciones porque lo normal es que no la haya. De hecho, suele decirse que en la Bolsa a veces sucede incluso lo lógico. Con esto le digo todo. Dicho esto, el título de Netflix no me dice nada en el corto plazo la verdad. De hecho, no descarto que siga corrigiendo/drenando los últimos excesos. Sin embargo, es un claro mantener en términos de medio y de largo plazo. Es un valor en subida libre, y simplemente está ajustando proporcionalmente las importantes subidas previas. Y poco más. Los mínimos y máximos crecientes semanales están ahí y así no se cae. Gracias a usted, un saludo.

Hola, Sr. José María. Muchas gracias por sus análisis, me tiene todos los días enganchado a Bolsamanía. Quería preguntarle por dos valores: Lithium Americas (LAC), se habla que es un valor que promete, ya que se comenta que ha empezado las ventas este trimestre. El segundo valor es NIO, un valor que promete. Vista la actual situación, ¿en qué punto podríamos plantearnos la entrada a largo y que ‘stop’ y objetivos poner? Muchísimas gracias. E.FB.

Estimado lector, buenas tardes. Lithium Americas, presenta un impecable canal alcista (de manual) desde los mínimos de marzo. Solo que en este momento le tenemos en zona de nadie, a medio camino entre la base del canal y la parte alta del mismo. Como principal zona de soporte de corto plazo tenemos los seis euros, mientras que la parte alta pasa en este momento por los 9,50 euros. Sin lugar a dudas es un claro mantener en la medida en que el precio siga desplazándose dentro del canal alcista.

En cuanto a NIO, el llamado Tesla chino, tiene un aspecto de lo más interesante. Se diría que las últimas caídas encajan, al tick, dentro de lo que es un ‘throw back’ a la parte alta del canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde octubre. De manera que desde aquí lo normal es que trate de reestructurarse al alza de nuevo, con objetivo en los máximos históricos ($16,44) y por encima se colocaría en subida libre absoluta. Como zonas de soporte más importantes tenemos los huecos alcistas de los $9,38 y los $7,90. Muchas gracias a usted, un saludo.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.