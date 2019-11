A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza AB InBev, Acerinox, MásMóvil, Ezentis, Repsol, euro/dólar, ArcelorMittal y Prosegur.

Buenas, ¿me podría analizar AB InBev? Las tengo con ligeras pérdidas y no levanta cabeza, Muchas gracias y un saludo. JC.AS.

Estimado inversor, buenas tardes. AB InBev está en un momento de mercado de lo más interesante, sobre todo porque le tenemos en niveles de soporte claves. Digamos que la última gran caída parece estar tratando de encontrar suelo en el soporte de los aprox. 70 euros: el 61,8% de ajuste/retroceso del último gran impulso alcista. Lo que quiere decir que, las caídas hasta la zona de los 70 euros encajan absolutamente dentro de los parámetros normales. Por debajo de dicho soporte, no descartaremos que este trate de rellenar el hueco alcista de los aprox. 66 euros (finales de febrero).

Pero sí, si hay un momento para intentarlo al alza es justo ahora, en plena zona de soporte. Como niveles de resistencia ahora tenemos los 76 euros y la zona de los 78 euros (50% del imponente hueco bajista de la sesión del 25 de octubre). Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario AB InBev desde febrero de 2018

Buenos días, me gustaría saber qué opina el analista sobre Acerinox tras los últimos resultados. Soportes y resistencias a corto plazo, por favor. Un cordial saludo. RJ.PF.

Apreciado lector, buenas tardes. Desde luego que al mercado le ha gustado, solo hay que ver la reacción del precio. De hecho, Acerinox por fin ha despertado de la impecable fase correctiva (máximos y mínimos decrecientes) de los últimos años. Ahora ya empezamos a tener mínimos y máximos crecientes y así no se cae. Otra cosa es que, en el corto plazo, corrija/drene las fortísimas subidas de las últimas semanas (+33%). En el muy corto plazo presenta soporte en los 9,34 euros y por debajo tenemos la zona de los 8,60-8,70 euros (50% del último tramo alcista). Mientras que, por el lado de las resistencias, tenemos los diez euros y por encima la zona de los 10,50 euros. A priori, el nivel de los diez euros se muestra como una resistencia que no será nada fácil de dejar atrás. Al menos no sin drenar/ajustar proporcionalmente los excesos previos. Un saludo.

Gráfico semanal de Acerinox desde 2013

Buenos días, José María. Me gustaría que analizase MásMóvil y Ezentis, me gustaría saber si es buen momento para entrar a largo plazo. Un saludo y gracias. L.M.

Estimado inversor, buenas tardes. MásMóvil cotiza ahora en pleno ‘soportazo’. En la base del canal bajista de las últimas semanas, coincidiendo, además, con el hueco alcista de la sesión del uno de octubre. Por no hablar de los niveles de sobreventa extremos. Digamos que, a priori, se dan las condiciones ideales para que el título comience a recuperar posiciones con fuerza, incluso aun cuando solo fuera en concepto de rebote. La parte alta del canal bajista para en el momento actual por los 20,40 euros.

Gráfico diario de MásMóvil desde mayo

En cuanto a Ezentis, lo que tenemos es un impecable soporte en la recta que une los sucesivos mínimos decrecientes desde finales de 2016. Son cuatro los puntos de apoyo en la misma, de ahí la relevancia del mismo como soporte. Otra cosa es que para poder tener una señal de fortaleza necesitamos que el título confirme en precios de cierre por encima de la resistencia de los 0,5570 euros. Luego, en teoría si nos queremos subir al tren de las compras esperaremos a que se apoye de nuevo en la recta soporte, o bien que salte y cierre por encima de la resistencia horizontal de los 0,56 euros en números redondos. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Ezentis desde finales de 2014

Buenos días Sr. Rodríguez. ¿Cómo ve la situación actual y las perspectivas a futuro de Repsol? Agradecido por su respuesta, un saludo. MA.S.

Apreciado lector, buenas tardes. El gráfico de Repsol, a pesar de las últimas caídas, sigue siendo bueno. De hecho, se puede decir que las últimas caídas han encontrado suelo/soporte en la ‘cresta’ del impulso alcista previo: los 14,40 euros. Además, algo tan simple como observar los mínimos y máximos crecientes nos debería llevar a concluir que las últimas caídas, en este momento, encajan dentro de la normalidad. De hecho, no descartamos que desde aquí, tras corregir los últimos excesos, trate de reestructurarse de nuevo al alza con la mirada puesta en la resistencia más importante que tenemos en este momento: los máximos históricos en los 16,40 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Repsol desde octubre de 2017

Hola, buenos días. ¿Cómo ve el euro/dólar? ¿Cree que este ha podido cambiar de tendencia y por lo tanto ya hemos visto los mínimos contra el dólar? Un saludo y muchas gracias por esta sección que trato de no perderme nunca. I.Y.

Estimado inversor, buenas tardes. No tenemos figura de vuelta de medio-largo plazo en el euro/dólar que nos invite a pensar que ha cambiado de tendencia. Y lo cierto es que en el muy corto plazo vamos a ver si, además, es capaz de respetar el soporte que el cruce presenta en los 1,0988. Toda posibilidad de que estemos ante un potencial cambio de tendencia pasa porque de alguna manera este soporte se respete, ya que de perforarse no descartaremos un nuevo latigazo correctivo hacia el soporte que presenta en los mínimos de octubre: los 1,0878. Es importante que este soporte no se perfore, iría más allá de lo que se considera normal (en base del tramo alcista previo) y por ende puede volver a los mínimos del movimiento. Y eso no es precisamente una señal de cambio de tendencia. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario del euro/dólar desde diciembre de 2018

Buenos días. Me gustaría conocer la opinión del experto respecto a Prosegur y ArcelorMittal, así como los soportes y resistencias a medio y largo plazo. Muchas gracias.

Apreciado lector, buenas tardes. El gráfico de ArcelorMittal, título siempre complicado de analizar, no es tan claro como el de Acerinox. Digamos que son muchas las resistencias que este presenta a la vuelta de la esquina: en la zona entre los 16 y los 16,50 euros confluyen numerosas resistencias. Y solo si el precio saltara con holgura y en velas semanales por encima comenzaríamos a mirarle con otros ojos. Dicho esto, lo único a lo que agarrarse por el lado largo o alcista en este momento en el gigante del acero es al hecho de que la última caída se frenó antes de atacar el soporte de los 11,20 euros. O lo que es lo mismo, al menos tenemos un primer mínimo creciente, que es lago que no teníamos en bastante tiempo. Resumiendo, queda mucha tela que cortar todavía para poder hablar de un cambio de tendencia, pero el buen aspecto de las bolsas europeas, así como de Acerinox, nos hacen dejar la puerta abierta a que, quizá, ArcelorMittal esté tratando de reestructurarse al alza. Eso sí, hemos de saber que ArcelorMittal es un título complicado donde los haya, tremendamente volátil y errático en todos sus movimientos, ya sea tanto al alza como a la baja.

Gráfico semanal de ArcelorMittal desde finales de 2015

En cuanto a Prosegur, es un título que a día de hoy sigue en fase correctiva. Los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí. Y así no se sube. Ahora bien, un cierre por encima de la resistencia de los 3,90 euros (último máximo decreciente) sería un aviso a navegantes de que algo puede estar empezando a cambiar en el título. Pero por el momento, los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Prosegur desde 2010

