Las sensaciones en los títulos de Clínica Baviera son buenas, de hecho lo que tenemos delante es un amplio movimiento lateral después de un fuerte impulso alcista que llevó la cotización desde los 8 hasta los 1470 euros en menos de 3 meses.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA LATERAL S1 12.80 S2 11.70 R1 15.50 R2 15.90

Lo cierto es que no hay mucho que decir del gráfico de Clínica Baviera. Las sensaciones, en la medida en que no se perfore el soporte de los 12,80 euros, son buenas. Y lo son porque lo que tenemos delante es, en teoría, una consolidación de niveles de 8 meses ya. Y por lo general cuando tenemos un lateral después de una fuerte subida es para que una vez la consolidación finalice, el precio se decante de nuevo por las compras. O eso es lo que suele ocurrir, aunque ya sabemos que en los mercados no hay nada infalible.

Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante en este momento la tenemos en los máximos históricos (15,90). Lo único que no gusta de este valor es que es muy estrecho, muy ilíquido. Lo que quiere decir que con muy poco capital es fácil hacer que el valor suba/corrija con fuerza. No es nada sencillo entrar y salir de este tipo de título sin disparar/tirar la cotización.