Inmejorable aspecto técnico en Caixabank que se encuentra cotizando en máximos históricos sin resistencia alguna en su camino.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 3,8 S2 3,6 R1 sin resistencia R2 sin resitencia Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La cotización del banco se mueve sin techo alguno por lo que no descartamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 4,40 euros. No obstante, a corto plazo es bastante probable que podamos ver un alto en el camino después de la figura vista a cierre del jueves. Las subidas, en el último mes y medio, han sido del 30% y no creemos que pueda sostenerse esto mucho más tiempo antes de que se tome un merecido descanso.

El primer nivel de soporte se encuentra en los 3,79 euros. Si pierde estos precios lo más normal es que podamos ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 3,50 euros, niveles en donde presenta un importante nivel de demanda. Deberíamos aprovechar cualquier alto en el camino para entrar en la compañía.