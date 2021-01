La depreciación de la 'moneda única' frente al 'billete verde' de las últimas sesiones acercan al cruce a niveles de soporte que, de perforarse, abrirían las puertas a un latigazo bajista de consideración.

Análisis Técnico HOMBRO CABEZA HOMBRO S1 1.2050 S2 1.19 R1 1.2190 R2 1.2350 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

No conviene adelantarse al mercado porque todavía no teneos nada. Lo que no quita para hacer mención al potencial 'cabeza y hombros' diario al que parece estar dando forma el euro/dólar. Pauta de implicaciones bajistas que se confirmaría, a priori, tras un cierre (preferiblemente con holgura) por debajo del soporte que tiene en los 1,2050. Si este se confirmará la teoría reza que, como mínimo, debería caer lo que es la altura de la 'cabeza', lo que le proyectaría hacia niveles de precio cercanos a los 1,18. Pero, insisto, se trataría de un objetivo mínimo teórico. Así que de momento lo mejor es esperar y ver y que sea el precio el que nos diga lo que quiere hacer y cuándo.