BBVA ha complicado su aspecto técnico esta semana.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 4,3951 S2 4,20 R1 5 R2 5,3097 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Tras chocar con la media de 200 sesiones el banco se dejaba este lunes un gap bajista y acto seguido el martes pulverizaba el soporte de los 4,8080 euros. Para las próximas semanas es muy probable que terminemos viendo como termina cubriendo el hueco alcista que se dejara el 9 de marzo en los 4,39 euros. Esto implica unos descensos del 8% desde los precios actuales. No observaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga sin cubrir el hueco bajista que se dejara para comenzar la semana en los 5 euros. Los destacados niveles de distribución que observamos en su serie diaria de precios no hacen más que dar solidez a la tendencia bajista actual. Ojo que no descartamos acabar viendo una vuelta a los máximos anuales que presenta en las inmediaciones de los 4,20 euros.

