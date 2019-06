Bankinter: sin soportes realmente importantes hasta los cinco euros

El título acumula una caída del 34% desde principios de 2018

En el más corto plazo no descartamos algún que otro rebote, ya que la sobreventa diaria y semanal arrojan lecturas extremas. Pero sin olvidar que la fase correctiva continúa intacta.

De Bankinter hemos hablado siempre muy bien a lo largo de muchos años, advirtiendo de que era el título del sector financiero de nuestro país que mejor lo estaba haciendo y con mucha diferencia desde la última gran crisis financiera. No obstante, en los últimos meses llama la atención su especial debilidad. Tanto, que desde los máximos de principios de 2018 el precio se ha dejado por el camino una tercera parte de su valor. Dicho esto, en el más corto plazo no podemos descartar un rebote fruto de la sobreventa extrema y porque, además, el precio se encuentra en la base de lo que parece ser un potencial canal bajista. Pero no es menos cierto también que no podemos descartar que, incluso, termine buscando niveles de precio cercanos a los cinco euros en las próximas semanas/meses. Pues es donde tenemos el soporte más importante en este momento: los mínimos de 2015 y de 2016.