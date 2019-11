Justo en este momento tenemos a los títulos de Bankia atacando la zona de resistencia que por definición le confiere la parte superior del canal bajista.

Análisis Técnico CANAL BAJISTA S1 1.6280 S2 1.5385 R1 1.89 R2 2 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Como se puede observar en el gráfico diario de Bankia desde septiembre de 2018, el precio se está desplazando dentro de un impecable canal bajista. El precio estaría justo en este momento atacando por cuarta vez la parte alta del canal, por definición resistencia. Con todo, lo que no podemos perder de vista es que estamos ante uno de los valores más débiles de nuestro mercado y con mucha diferencia. Lo que no es impedimento para que pueda rebotar con fuerza de manera puntual (fase de reacción). Con todo, la resistencia ya no es tanto la parte alta del canal bajista, que también, con la resistencia horizontal que presenta en el último máximo decreciente: los máximos de octubre y de noviembre en los 1,89 euros.