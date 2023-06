Apple no da ni la más mínima señal de debilidad en su serie de precios.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 173,11 S2 165,74 R1 sin resistencia R2 sin resitencia Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Hace tan sólo unas sesiones que conseguía superar los máximos máximos históricos y parecía que, por estos precios, podríamos ver una corrección. No sólo no la hemos visto si no que estamos viendo nuevas subidas y nuevos máximos anuales. La compañía se mueve en subida libre, sin resistencia alguna en su camino. Si nada se tuerce es probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias.

El primer objetivo de subida lo podríamos fijara en los 200 dólares, precios que no descartamos que puede alcanzar en las próximas semanas. El primer nivel de soporte se encuentra en los 175,40 dólares, mínimos del última gal alcista que se dejara a finales del mes de mayo. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.