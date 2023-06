A mediados de este mes vimos como la cotización del selectivo español conseguía perforar los máximos anuales aunque sólo fue momentáneamente.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 9.167 S2 8.967,5 R1 9.436 R2 9.580 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

No obstante, a cierre terminó dando forma a una figura de agotamiento que ha traído las caídas de las últimas sesiones. Parece que el índice busca cubrir el hueco alcista que se dejara en los 9.167 puntos. Según se acerca a estos niveles aumentan las posibilidades de que veamos la vuelta de las compras. Un cierre por encima de los máximos de una sesión precedente sería la primera señal que nos empezaría a hacer pensar en una vuelta de las compras. Hay que tener muy presente el hueco bajista que se dejó el jueves de la semana pasada y que no ha cubierto. Mientras no consiga cerrar por encima de los 9.436 puntos no se certificará una vuelta a la senda alcista. A medio y largo plazo su tendencia es claramente alcista. Mientras se mantenga cotizando por encima de los 8.967 puntos no apreciaremos una señal de debilidad en su serie de precios.